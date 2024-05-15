Зеленский подписал закон, который разрешит АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту — Finance.ua
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Зеленский подписал закон, который разрешит АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон, который разрешит АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту
Зеленский подписал закон, который разрешит АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту
14 мая президент Владимир Зеленский подписал утвержденный в апреле Верховной Радой законопроект № 10 397, согласно которому Агентство по розыску и менеджменту активов имеет право покупать военные облигации за арестованную валюту.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
«Закон о возможности АРМА покупать военные облигации за арестованную валюту подписан президентом Украины! Именно благодаря такой государственной позиции Нацагентство значительно расширит свои возможности по наполнению государственного бюджета — арестованные средства коллаборантов и предателей Украины будут работать на обороноспособность Украины», — написала она.
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Дума добавляет, что в ближайшее время АРМА планирует закупить военные облигации почти на $40 млн.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на начало 2024 года на валютных депозитных счетах АРМА находится около 15 миллионов долларов США. Принятие этого законопроекта создаст условия для дополнительного привлечения средств в государственный бюджет и экономику Украины.
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До этого времени агентство могло размещать иностранную валюту только на депозитных счетах с максимальным доходом 1%. Согласно данным Елены Думы, на счетах агентства находилось около $20 млн и 8 млн евро.
Закон также требует, чтобы минимум 20% средств оставались доступными на счетах для оперативного управления, что обеспечивает финансовую гибкость и возможность быстрого возврата средств собственникам в случаях, когда арест имущества отменяется.
По материалам:
Діло
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