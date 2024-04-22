В «Дія» появились новые военные облигации — Finance.ua

В «Дія» появились новые военные облигации Сегодня 15:35 — Фондовый рынок

В «Дія» появились новые военные облигации

В приложении «Дія» стали доступны новые облигации Бахчисарай и Макеевка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Военные облигации — возможность инвестировать в победу и получить гарантированную прибыль. Ведь по истечении срока ценных бумаг стоимость вклада возвращается с процентами. Каждая облигация — это оружие, боеприпасы, техника, еда и медикаменты для наших военных. А еще поддержка экономики страны — заработные платы медикам, учителям, пенсии и социальные выплаты», — отметили в министерстве.

Ставки и даты выплат по облигациям:

Бахчисарай: ставка от 17%, дата выплаты — 28.01.2026.

Макеевка: ставка от 16%, дата выплаты — 12.03.2025.

Как приобрести облигации в приложении Дія:

Зайдите в «Дія». На главном экране нажмите Военные облигации. Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.

Напомним, с октября 2022 украинцы заработали более 94 млн грн на военных облигациях, которые продаются в приложении «Дія».

Ранее в «Дія» запустили продажу именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь.

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