В «Дія» появились новые военные облигации — Finance.ua

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В «Дія» появились новые военные облигации

Фондовый рынок
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В «Дія» появились новые военные облигации
В «Дія» появились новые военные облигации
В приложении «Дія» стали доступны новые облигации Бахчисарай и Макеевка.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Военные облигации — возможность инвестировать в победу и получить гарантированную прибыль. Ведь по истечении срока ценных бумаг стоимость вклада возвращается с процентами. Каждая облигация — это оружие, боеприпасы, техника, еда и медикаменты для наших военных. А еще поддержка экономики страны — заработные платы медикам, учителям, пенсии и социальные выплаты», — отметили в министерстве.

Ставки и даты выплат по облигациям:

  • Бахчисарай: ставка от 17%, дата выплаты — 28.01.2026.
  • Макеевка: ставка от 16%, дата выплаты — 12.03.2025.

Как приобрести облигации в приложении Дія:

  1. Зайдите в «Дія».
  2. На главном экране нажмите Военные облигации.
  3. Выберите облигацию, партнера и количество.
  4. Подпишите и оплатите.
  5. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.
Напомним, с октября 2022 украинцы заработали более 94 млн грн на военных облигациях, которые продаются в приложении «Дія».
Ранее в «Дія» запустили продажу именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным украинским городам: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как приобрести 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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