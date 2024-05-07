Держатели украинских еврооблигаций хотят возобновления выплат Украиной — СМИ Сегодня 09:37 — Казна и Политика

Держатели украинских еврооблигаций хотят возобновления выплат Украиной — СМИ, Фото: picture alliance

Группа иностранных обладателей облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже с 2025 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет, в частности, об инвесторах, владеющих примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины ориентировочно на сумму $20 млрд.

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Недавно эта группа сформировала комитет и наняла юристов из Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners PJT для ведения переговоров по уплате процентов.

Отмечается, что основная цель состоит в том, чтобы Украина, недавно получившая около $60 млрд помощи от США, возобновила выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

«Без соглашения Украина может объявить дефолт по окончании долговых каникул в августе, что запятнает ее репутацию среди инвесторов и усложнит возможность получения новых заимствований», — пишет The Wall Street Journal.

Представители Международного валютного фонда и некоторые члены группы владельцев облигаций обсудили эту тему в апреле во время встречи в Вашингтоне.

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Тогда отмечалось, что общий объем списания долга с частного сектора может оказаться больше, чем сейчас показывают рынки облигаций, отмечает издание.

По данным AdvantageData, украинские облигации торгуются на уровне от 25 до 35 центов за доллар, что означает потери в размере $15 млрд. Издание напоминает, что когда владельцы облигаций согласились на «двухлетние долговые каникулы» в 2022 году, существовало мнение, что война может быстро окончиться.

Теперь обладатели облигаций надеются получить до $500 млн в виде ежегодных процентных платежей после того, как они согласятся на списание долга.

«Они дали понять, что могут согласиться на дальнейшее списание долга позже. Некоторые владельцы облигаций предложили использовать замороженные российские активы в Европе и Северной Америке для погашения части долга», — пишет WSJ.

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Отмечается, что МВФ и еще несколько стран G-7 пока не поддерживают эту идею. В то же время они предполагают, что могут поддержать инвесторов, если те потребуют меньших процентных выплат от Украины в период до 2027 года — по ставкам ниже рыночных.

«Некоторые считают, что Украина не захочет восстанавливать нормальный график погашения долга до 2027 года. Если соглашение будет достигнуто, оно может быть финансово выгодным для инвесторов, купивших украинские облигации по выгодным ценам», — резюмирует WSJ.

УНІАН По материалам:

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