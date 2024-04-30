Invest Talk Summit 2024: на какие вопросы готовят ответы эксперты по инвестированию — Finance.ua

Invest Talk Summit 2024: на какие вопросы готовят ответы эксперты по инвестированию Сегодня 15:53

Invest Talk Summit 2024: на какие вопросы готовят ответы эксперты по инвестированию

В Киеве 18 мая состоится самое ожидаемое событие для инвесторов Invest Talk Summit. Участники смогут узнать из первых уст важнейшую информацию об актуальных и действенных инвестиционных стратегиях, а также о том, как эффективно вкладывать свои сбережения в 2024 году.

О чем будут говорить на Invest Talk Summit

Эксперты в области инвестирования поделятся своими знаниями в нескольких форматах. Это будут как доклады на определенную тему сроком в полчаса, так и более основательные дискуссии с несколькими участниками, к которым смогут присоединиться и гости мероприятия.

Среди спикеров саммита в этом году будут:

Андрей Усенко — соучредитель Твой Круг и совладелец КУА Профит. Эксперт знает все об инвестировании в сельскохозяйственные земли и о том, как приумножать капитал, инвестируя в аграрный сектор Украины. Его доклад на саммите будет на тему «Фонды коллективного инвестирования».

Антон Дзюба — CEO & Co-Founder DOUBLETOP. Спикер сосредоточится на способах заработка на криптовалюте, а его тема будет звучать следующим образом: «Криптотренды 2024 года: на что обращать внимание, как создать сбалансированный портфель».

Роман Кушнир — основатель Школы развития SPE. Эксперт имеет 10-летний опыт запуска и ведения бизнесов, а также консультировал более 250 компаний по систематизации и оптимизации бизнеса. На Invest Talk Summit его тема будет такой «42 крипт показателя для вашего криптопортфеля, который побьет рынок».

Евгений Тригубченко — инвестиционный аналитик и лектор Биржевого университета. Инвестиции на фондовом рынке имеют свои особенности. Так что эксперт посвятит доклад теме «Лучшие ETF на 2024 год!» и поделится инсайдами по поводу того, куда вкладывать средства в 2024 году с минимальными рисками.

Александр Черный — соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest. Эксперт аграрного бизнеса и практикующий адвокат. Спикер расскажет об инвестировании в новый для украинцев актив сельскохозяйственных земель, ведь компания Zeminvest работает именно в этом направлении.

Детальнее о сути ее работы мы рассказывали в спецпроекте на сайте «Минфин». Тема доклада Александра Черного на Invest Talk Summit — «Инвестиция в с/х землю — неупущенный шанс».

На участников инвестиционной конференции также ждет дискуссия на тему «В поисках золотой ниши: куда выгодно инвестировать сегодня?»

В рамках дискуссии спикеры вместе с гостями саммита будут искать ответы на вопросы относительно направлений, которые будут иметь успех до и после победы Украины в войне с РФ. Также будут говорить о технологических инновациях и их влиянии на рынки. Особый фокус будет сосредоточен на устойчивых инвестициях, а также на инвестировании в творчество, предметы роскоши, золота и новейшие направления. Также эксперты объяснят, как искать активы с большим потенциалом роста и назовут ТОП 10 критериев для этого.

Спикерами дискуссии будут Олег Котанкин — предприниматель, инвестор с 10-летним опытом, волонтер, участник украинских и международных бизнес-сообществ, спикер саммитов и благотворительных форумов в Украине и ЕС, а также Иван Компан — финансист, основатель First Kyiv Investment Club.

Модератор — Павел Бойко, Influencer года на Инвестиционном рынке, который в этом году получил 2 место на премии FinAwards.

Кто может прийти на Invest Talk Summit

Участие в саммите станет находкой для ищущих беспроигрышные варианты для инвестирования в 2024 году. К тому же, в этом году конференция соберет вместе как опытных экспертов по вопросам инвестирования в самые популярные активы, так и молодых экспертов, которые продвигают необычные, но надежные и сильные стратегии инвестирования.

Присоединиться к мероприятию можно онлайн и онлайн. Все, кто приобретет билеты, будут включены в розыгрыш особых призов, который состоится в день саммита с помощью сервиса Random.org:

три офлайн-участника получат бесплатно один из курсов Академии Минфин по выбору;

три онлайн-участника получат доступ к интенсивности «Антикризисные инвестиции».

Билеты можно купить на сайте конференции. А для тех, кто собирается посетить мероприятие в компании партнеров, коллег или друзей будет действовать приятный бонус — возможность получить от 10 до 20% скидки на билеты.

С проведением саммита помогали

Организовать столь важное для украинских инвесторов событие было бы невозможно без наших надежных партнеров. Среди них Gold Partner Биржевой университет. Деятельность компании направлена на то, чтобы сделать более понятными украинцам процессы инвестирования через инструменты фондового рынка.

Также среди спонсоров:

платформа FIREkit, которая пригодится всем, кто хочет контролировать свои инвестиции и лучше понимать доходность инвестиционного портфеля и отдельных активов;

телестудия TV-7 production, занимающаяся созданием промороликов для бизнеса.

авторский Youtube-канал о финансах Романа Кошовского Goals on fire;

компания Zeminvest, специализирующаяся на сопровождении инвесторов в приобретении земельных участков;

группа компаний AccessFinance, которая стремится развивать финансовый сектор Украины в соответствии с лучшими мировыми стандартами и практиками.

Организаторы Invest Talk Summit — сайты «Минфин» и Finance.ua — искренне благодарны партнерам за помощь по с проведением конференции.

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