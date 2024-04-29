Правительство утвердило механизм поддержки инвестиционных проектов на сумму более 12 миллионов евро — Finance.ua

Правительство утвердило механизм поддержки инвестиционных проектов на сумму более 12 миллионов евро Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Правительство утвердило механизм поддержки инвестиционных проектов на сумму более 12 миллионов евро

Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения государственной поддержки реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями — на сумму более 12 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Привлечение инвестиций в экономику — ключевое условие для восстановления и развития страны. Поэтому мы продолжаем работу над созданием необходимых инструментов для их поступления: доступ к проектному финансированию, страхованию рисков и кредитным гарантиям», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, теперь в этот список добавляется государственная поддержка для инвесторов.

Куда будут направлять средства

Бюджетные средства будут направляться на полные или частичные компенсации стоимости построенных заявителем или инвестором со значительными инвестициями объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, а также затрат на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям, необходимых для реализации соответствующих инвестиционных проектов.

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«То есть, если инвестор построил дорогу, провел воду, газ или электроэнергию к своему заводу или другому объекту инвестиций, он сможет получить компенсацию от государства», — пояснила Свириденко.

В этом году в бюджет на эту программу заложено 3 млрд грн. Суммарный объем поддержки — до 30% от объема инвестиций.

Кто сможет получить финансирование

Получить государственную поддержку смогут инвесторы, которые планируют реализовать в Украине проект стоимостью от 12 млн евро, продолжительностью реализации до 5 лет в сферах перерабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых для дальнейшей переработки или обогащения, транспорта, логистики, образования, научной деятельности, здравоохранения, обращение с отходами, искусства, культуры, туризма, спорта, электронных коммуникаций

Правительство будет контролировать выполнение инвесторами условий договора

В случае если Минэкономики на основании сведений реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями установлен факт, что объем значительных инвестиций меньше 12 млн евро, инвестор в месячный срок должен вернуть весь объем полученной компенсации на специальный регистрационный счет Минэкономики.

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В случае установления органами государственного контроля факта незаконного получения инвестором компенсации или частичной компенсации инвестор также в месячный срок возвращает весь объем полученной компенсации.

Условия для инвесторов

Напомним, что при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями инвесторы могут получить от государства несколько видов поддержки, которые составляют до 30% от общей суммы такого инвестиционного проекта. В частности:

преимущественное право пользования земельными участками государственной или коммунальной собственности;

компенсацию затрат на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и затрат на подключение к инженерно-транспортным сетям;

налоговые льготы;

беспошлинный ввоз необходимого оборудования;

освобождение от возмещения потерь лесохозяйственного производства.

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Проекты должны предусматривать строительство, модернизацию, техническое или технологическое переоснащение соответствующих объектов инвестирования и создание новых рабочих мест.

Инвестору нужно создать по крайней мере:

10 новых рабочих мест с заработной платой как минимум на 50% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности;

или 30 новых рабочих мест с зарплатой как минимум на 30% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности;

или 50 новых рабочих мест с зарплатой как минимум на 15% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности.

Справка Finance.ua:

международные инвестиции в Украину выросли с $0,5 миллиарда в 2022 году до $1,2 миллиарда в 2023 году;

в Украине планируют создать новое Агентство привлечения инвестиций как единую точку входа для инвесторов в украинский частный сектор.



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