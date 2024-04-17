Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов — Finance.ua

Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов Сегодня 12:19 — Казна и Политика

Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов

Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для поощрения потенциальных инвесторов.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Мы провели встречу с представителями некоторых крупнейших американских компаний, которые желают инвестировать в Украину или уже ведут у нас бизнес-деятельность. В свою очередь Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат, чтобы поощрить потенциальных инвесторов», — написал он в телеграм-канале.

Мельничук отметил, что привлечение американских инвестиций требуется украинской экономике для восстановления и роста.

По его словам, особое внимание уделяется развитию сотрудничества с американскими производителями оружия и боеприпасов.

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«Основным условием для этого является предоставление Украине дополнительных систем ПВО. Это поможет защитить всю нашу гражданскую инфраструктуру от российского терроризма», — подчеркнул представитель Кабмина.

Кроме того, Украина заинтересована и в развитии логистических маршрутов и энергетическом секторе.

Напомним, по предварительным данным Национального банка, в 2023 году в Украину зашли $4,25 млрд прямых иностранных инвестиций.

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