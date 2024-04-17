Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов — Finance.ua
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Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов

Казна и Политика
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Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов
Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для потенциальных инвесторов
Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат для поощрения потенциальных инвесторов.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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«Мы провели встречу с представителями некоторых крупнейших американских компаний, которые желают инвестировать в Украину или уже ведут у нас бизнес-деятельность. В свою очередь Украина создает максимально благоприятный инвестиционный климат, чтобы поощрить потенциальных инвесторов», — написал он в телеграм-канале.
Мельничук отметил, что привлечение американских инвестиций требуется украинской экономике для восстановления и роста.
По его словам, особое внимание уделяется развитию сотрудничества с американскими производителями оружия и боеприпасов.
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«Основным условием для этого является предоставление Украине дополнительных систем ПВО. Это поможет защитить всю нашу гражданскую инфраструктуру от российского терроризма», — подчеркнул представитель Кабмина.
Кроме того, Украина заинтересована и в развитии логистических маршрутов и энергетическом секторе.
Напомним, по предварительным данным Национального банка, в 2023 году в Украину зашли $4,25 млрд прямых иностранных инвестиций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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