Частные инвесторы создадут фонд на $15 млрд для восстановления Украины — Finance.ua

Частные инвесторы создадут фонд на $15 млрд для восстановления Украины Сегодня 15:37

Частные инвесторы создадут фонд на $15 млрд для восстановления Украины

Программа для частных инвесторов, направленная на помощь в восстановлении Украины, имеет целью обеспечение финансирования в размере $15 млрд при поддержке государственных органов и рынков капитала.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам Филиппа Гильдебранда, вице-председателя BlackRock Inc., который является одним из тех финансистов, которые участвуют в дискуссиях, Фонд развития Украины намерен привлечь по меньшей мере $500 млн от стран, банков развития и других грантодателей, а также $2 млрд от частных инвесторов.

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По его словам, это может объединить консорциум акционерных и долговых инвесторов, которые могли бы профинансировать минимум $15 млрд на восстановительные работы в Украине.

В прошлом месяце Всемирный банк и другие организации оценили общую сумму, необходимую для восстановления Украины после российского вторжения, почти в $500 млрд.

Гильдебранд сказал, что новый фонд представляет «существенную часть» из $80 млрд, которые могут быть профинансированы частным сектором, по оценкам Международной финансовой корпорации. Украинское правительство и финансовые компании уже полтора года ведут переговоры о поощрении частных инвестиций.

По словам Гильдебранда, фонд развития, по всей вероятности, будет зарегистрирован в международном центре фондов в Люксембурге с инвестиционным комитетом, а также аналитиками и исследователями. По его словам, целью является создание одного из крупнейших в истории государственно-частных партнерств, подобного немецкому KfW, созданному после Второй мировой войны, или Партнерству по климатическому финансированию между BlackRock и правительствами нескольких стран в 2021 году.

Приоритетными сферами фонда будут ключевые секторы сельского хозяйства, производства, инфраструктуры и энергетики. В настоящее время было определено около 20 жизнеспособных проектов из 200, прошедших оценку. Также будет создан центр подготовки проектов, который будет заниматься поиском инвестиционно привлекательных идей, обеспечивая их поддержку инвесторами. По словам Гильдебранда, его расходы будут возмещаться за счет инвестиционных доходов.

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