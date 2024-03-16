Bloomberg опубликовал примерный план восстановления Украины: сколько средств понадобится — Finance.ua

Bloomberg опубликовал примерный план восстановления Украины: сколько средств понадобится Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Bloomberg опубликовал примерный план восстановления Украины: сколько средств понадобится

Европейский инвестиционный банк оценил, что для восстановления Украины может потребоваться более 1 трлн долларов государственного и частного капитала. С учетом инфляции, эта сумма превышает финансирование, предоставленное по плану Маршалла, который оказал содействие промышленному возрождению Европы после Второй мировой войны, более чем в пять раз.

Об этом пишет Bloomberg.

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В издании отмечается, что уже есть примерный план, из которого можно понять, как будет происходить будущее восстановление.

Все большее количество компаний готовятся начать этот процесс, увеличивая свое инвестиционное присутствие.

Так, турецкие компании уже занимаются восстановлением мостов и дорог. Они поставляют генераторы энергии и мобильные больницы.

В частности, турецкая компания Onur Group занимается ремонтом взорванных мостов, например, в Ирпене. Наряду с южнокорейской компанией Samsung C&T Corp., Onur Group построила мобильные больницы в Украине.

Кроме того, компания хочет возобновить реконструкцию международного аэропорта «Днепр» и ряд проектов по созданию автомагистралей.

При поддержке Великобритании компания из Стамбула Dogus Construction восстанавливает три моста. В компании прогнозируют, что в будущем на реконструкцию будут заключены контракты на сумму «пару миллиардов долларов».

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Rheinmetall AG Немецкие и австрийские компании планируют строительство предприятий в сфере инфраструктуры и обороны. Так, в феврале гигант объявил о планах создать в Украине предприятие по производству столь необходимых 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Австрийская компания Waagner-Biro Bridge Systems, которая производит модульные стальные эстакады, соединяющие реки и долины, уже запустила производство на заводе на западе Украины.

JPMorgan Chase & Co. ждет рабочие группы для «предпроектного планирования», а Дания пожертвовала 120 миллионов евро (130 миллионов долларов США) на восстановление судостроительного узла Николаева.

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Производитель строительных материалов Fixit с 2023 года строит новую производственную площадку на западе Украины, а химическая компания Bayer AG объявила об инвестициях в производство семян.

Как пишет Bloomberg, учитывая, откуда будут поступать деньги, американские и европейские компании, скорее всего, получат львиную долю контрактов, когда они придут.

Напомним, в 2023 году на нужды восстановления правительством было использовано около 30 млрд грн конфискованных в Украине российских активов.

По результатам обновленной «Быстрой оценки причиненного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA3)» по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и отстройки Украины в ближайшие 10 лет составляет 486 млрд долл. США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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