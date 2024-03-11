Украина получит от Литвы средства на восстановление школ и детских садов — Finance.ua

Украина получит от Литвы средства на восстановление школ и детских садов Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Украина получит от Литвы средства на восстановление школ и детских садов

Литва передаст Украине 5 млн евро на восстановление школ и детских садов, разрушенных в течение полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте во время визита в Киев.

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«Мы объявили о выделении 5 миллионов евро в поддержку реконструкции и адаптации разрушенных в Украине школ и детских садов путем установки в них укрытий. Во время моего визита в Киев прозвучало несколько сирен воздушной тревоги — очевидно, что для того чтобы обеспечить непрерывное образование, несмотря на воздушные удары, мы должны инвестировать в многоцелевые безопасные здания и не позволить врагу забрать будущее украинских детей», — сказала Скайсте.

По словам министра, в условиях задержки финансирования от США быстрое выделение средств помощи от Европейского Союза становится жизненно важным.

«Первые 4,5 миллиарда евро из Фонда для Украины должны поступить в Украину в марте. На этой неделе Литва также объявила, что присоединится к чешской инициативе по совместной закупке амуниции для украинских войск», — отметила глава литовского минфина.

В рамках визита Гинтаре Скайсте посетила детский сад в Ирпене, который был восстановлен за литовские средства.

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Укрінформ По материалам:

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