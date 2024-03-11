Украина получит от Литвы средства на восстановление школ и детских садов — Finance.ua

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Украина получит от Литвы средства на восстановление школ и детских садов

Казна и Политика
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Украина получит от Литвы средства на восстановление школ и детских садов
Украина получит от Литвы средства на восстановление школ и детских садов
Литва передаст Украине 5 млн евро на восстановление школ и детских садов, разрушенных в течение полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте во время визита в Киев.
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«Мы объявили о выделении 5 миллионов евро в поддержку реконструкции и адаптации разрушенных в Украине школ и детских садов путем установки в них укрытий. Во время моего визита в Киев прозвучало несколько сирен воздушной тревоги — очевидно, что для того чтобы обеспечить непрерывное образование, несмотря на воздушные удары, мы должны инвестировать в многоцелевые безопасные здания и не позволить врагу забрать будущее украинских детей», — сказала Скайсте.
По словам министра, в условиях задержки финансирования от США быстрое выделение средств помощи от Европейского Союза становится жизненно важным.
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«Первые 4,5 миллиарда евро из Фонда для Украины должны поступить в Украину в марте. На этой неделе Литва также объявила, что присоединится к чешской инициативе по совместной закупке амуниции для украинских войск», — отметила глава литовского минфина.
В рамках визита Гинтаре Скайсте посетила детский сад в Ирпене, который был восстановлен за литовские средства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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