Литва выделила €326 тыс. на поддержку украинских беженцев — Finance.ua

Литва выделила €326 тыс. на поддержку украинских беженцев Сегодня 06:40 — Мир

Литва выделила €326 тыс. на поддержку украинских беженцев

Кабмин Литвы в среду, 28 февраля, единогласно принял постановление о выделении дополнительных 326 тысяч евро на поддержку беженцев из Украины.

Об этом информирует TV3

Указано, что средства будут направлены министерству социальной защиты, труда и здравоохранения, которое распределит их по потребностям украинцев.

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В частности, на покрытие расходов за февраль выделят 304 тыс. евро от общей суммы. Из них 130 тыс. евро будут направлены на одноразовые выплаты для обустройства проживания в муниципалитете и компенсацию за обучение ребенка по программе дошкольного или предшкольного образования, 160 тыс. евро пойдут на обеспечение стационарного социального ухода. Еще 14 тыс. евро выделят на институциональный социальный уход, предоставляемый в соответствии с порядком выделения социальных услуг иностранцам, установленным министром социальной защиты и труда.

Напомним, правительство Литвы продлило срок временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Такое решение было принято 21 февраля.

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