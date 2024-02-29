Литва выделила €326 тыс. на поддержку украинских беженцев — Finance.ua
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Литва выделила €326 тыс. на поддержку украинских беженцев

Мир
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Литва выделила €326 тыс. на поддержку украинских беженцев
Литва выделила €326 тыс. на поддержку украинских беженцев
Кабмин Литвы в среду, 28 февраля, единогласно принял постановление о выделении дополнительных 326 тысяч евро на поддержку беженцев из Украины.
Об этом информирует TV3.
Указано, что средства будут направлены министерству социальной защиты, труда и здравоохранения, которое распределит их по потребностям украинцев.
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В частности, на покрытие расходов за февраль выделят 304 тыс. евро от общей суммы. Из них 130 тыс. евро будут направлены на одноразовые выплаты для обустройства проживания в муниципалитете и компенсацию за обучение ребенка по программе дошкольного или предшкольного образования, 160 тыс. евро пойдут на обеспечение стационарного социального ухода. Еще 14 тыс. евро выделят на институциональный социальный уход, предоставляемый в соответствии с порядком выделения социальных услуг иностранцам, установленным министром социальной защиты и труда.
Напомним, правительство Литвы продлило срок временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Такое решение было принято 21 февраля.

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По материалам:
Espreso.tv
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