Литва одобрила долгосрочный пакет поддержки Украины на 200 млн евро — Finance.ua
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Литва одобрила долгосрочный пакет поддержки Украины на 200 млн евро

Казна и Политика
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Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро. Также анонсированы новые поставки на январь и февраль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседа во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.
«Мы продолжаем поддерживать отважных украинцев в их борьбе всеми средствами: военными, экономическими и политическими. На Совете национальной обороны мы одобрили пакет долгосрочной военной помощи на сумму 200 млн евро», — заявил Науседа.
По словам президента Литвы, в январе его страна отправит Украине боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М577.
В частности, Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности.
«Подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества», — добавил Науседа.
Сегодня, 10 января, президент Украины прибыл с визитом в Литву. Он планирует провести переговоры с президентом, премьер-министром, спикером сейма Литвы. В частности, ожидается встреча с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.
Среди главных тем переговоров:
  • безопасность;
  • интеграции в ЕС и НАТО;
  • сотрудничество в области РЭБ и дронов;
  • дальнейшая координация европейской поддержки.
Также ожидается визит президента в Латвию и Эстонию.
По материалам:
РБК-Україна
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