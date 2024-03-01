Литва предлагает закрепить отказ от российского газа в законодательстве ЕС — Finance.ua
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Литва предлагает закрепить отказ от российского газа в законодательстве ЕС

Мир
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Литва предлагает Европейскому союзу закрепить на законодательном уровне свой план по отказу от российского трубопроводного газа и СПГ до 2027 года.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документ, который министры энергетики стран ЕС планируют обсудить на следующей неделе.
Издание напоминает, что импорт газа в Европу из россии упал после вторжения москвы в Украину в 2022 году, и Европейская комиссия предложила Европе прекратить свою зависимость от российского ископаемого топлива до 2027 года.
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Но страны ЕС до сих пор избегали применения санкций в отношении импорта российского газа или сжиженного природного газа, от которого все еще сильно зависят такие страны, как Австрия и Венгрия.
В документе, разработанном Литвой, с которым ознакомилось Reuters, предлагается Европейской комиссии принять закон, где установить, что 2027 год станет жестким сроком для стран по поводу поэтапного отказа от российского газа и СПГ.
Идея заключалась бы в том, чтобы дать национальным правительствам более жесткие правовые основания для сокращения российского импорта — например, путем расторжения долгосрочных контрактов на российский газ — избегая применения санкций.
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«Такое законодательство должно предоставить государствам-членам полномочия принимать необходимые меры на национальном уровне для соблюдения такого конечного срока», — говорится в документе.
Министры энергетики стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе в понедельник, 4 марта.
ЕС также находится в процессе утверждения правил газового рынка, позволяющих странам блокировать российский импорт, не позволяя российским компаниям бронировать мощности на своей инфраструктуре газа и СПГ.
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Но некоторые страны ЕС заявили, что неясно, смогут ли они использовать этот вариант, что может иметь волновые последствия вне границ страны-импортера. Например, Бельгия и Испания импортируют российский СПГ, а затем отправляют топливо покупателям в других странах.
Издание отмечает, что трубопроводный импорт газа из россии резко упал с начала войны в Украину, а импорт СПГ — нет.
По материалам:
Діло
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