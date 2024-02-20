рф переориентировала экспорт нефти на «дружественные страны» — Finance.ua

рф переориентировала экспорт нефти на «дружественные страны» Сегодня 19:15 — Энергетика

рф переориентировала экспорт нефти на «дружественные страны»

После введения санкций россия переориентировала экспорт нефти и нефтепродуктов на новые рынки.

Об этом во вторник, 20 февраля, заявил российский вице-премьер Александр Новак на форуме россия, пишет российское агентство Интерфакс.

В подготовленной Новаком презентации говорилось, что на «дружественные страны» в 2023 году пришлось 86% экспорта нефти по сравнению с 40% в 2021 году и 84% экспорта нефтепродуктов по сравнению с 30% в 2021 году.

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«Ранее Новак сообщал, что экспорт нефти из россии в 2023 году составил 234,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Добыча нефти и газоконденсата в прошлом году составила 530,6 млн т, что на 0,9% меньше, чем в 2022 году. Переработка нефти в 2023 году составила 275 млн т», — говорится в публикации.

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