Сколько денег заплатил Евросоюз россии за нефть и газ: данные Евростата — Finance.ua

Сколько денег заплатил Евросоюз россии за нефть и газ: данные Евростата Сегодня 21:30 — Энергетика

Сколько денег заплатил Евросоюз россии за нефть и газ: данные Евростата

Страны Евросоюза закупили российскую нефть и газ на общую сумму 30 млрд евро в 2023 году, несмотря на введенные Западом санкции.

Об этом сообщает агентство Eurostat.

Отмечается, что за прошлый год произошло сокращение товарооборота между россией и Евросоюзом. Согласно статистике, оборот взаимной торговли сократился в 2,8 раза по сравнению с 2021 годом.

С февраля 2022 г. страны Евросоюза ввели против россии 12 санкционных пакетов, однако торговля между рф и ЕС продолжилась. По данным за 2023 год импорт российских товаров в страны Евросоюза составил €50,64 млрд, а экспорт из ЕС в россию — €38,32 млрд.

Страны ЕС также продолжили закупать российские газ, нефть, нефтепродукты, черные металлы, металлы платиновой группы, удобрения и неорганическую химию, включая топливо для ядерных реакторов. При этом минеральное топливо принесло россии больше доходов, чем другие ресурсы.

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Напомним, усиление Соединенными Штатами санкций за невыполнение требований ценового потолка для российской нефти нанесло серьезный удар по теневому флоту. Из 50 танкеров, попавших в список санкций за период с 10 октября 2023 года, около половины перестали перевозить нефть. Одновременно увеличился дисконт, с которым покупается российская нефть, в результате чего ее цена этой зимой держится около потолка в $60 за баррель.

К слову, россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов на мировые рынки спустя год после введения Евросоюзом эмбарго на ее сырье, однако рынок российской нефти за год претерпел существенные изменения, ведь скрывать поставки и обходить санкции оказалось не так просто.

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Европа десятилетиями была крупнейшим покупателем нефти и нефтепродуктов из россии, поэтому введение запрета заставило российских поставщиков искать новые рынки сбыта и разрабатывать новую тактику продаж.

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