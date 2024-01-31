В прошлом году Бразилия стала крупнейшим импортером российских нефтепродуктов, опередив Турцию — Finance.ua

В прошлом году Бразилия стала крупнейшим импортером российских нефтепродуктов, опередив Турцию Сегодня 05:40 — Мир

В 2023 году Бразилия импортировала из россии 6,1 млн т дизельного топлива в 2023 году, что более чем в 60 раз больше, чем 101 000 т в предыдущем году. Согласно официальным данным правительства, стоимость в долларовом выражении увеличилась с $95 млн до $4,5 млрд.

Об этом пишет Financial Times.

Также страна увеличила закупки мазута у россии: импорт вырос до $5,3 млрд в прошлом году с $1,1 млрд в предыдущем году.

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По данным Kpler, в октябре Бразилия опередила Турцию и стала крупнейшим покупателем российского дизельного топлива, а скачок импорта дизельного топлива в прошлом году означает, что россия опередила США как крупнейшего поставщика топлива в Бразилию.

Отвечая на вопрос о резком росте импорта российского дизельного топлива, министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии заявило, что на внешнюю торговлю «влияло множество факторов» и что «импорт топлива является результатом решений, принимаемых частными агентами, и следует логике спроса и предложения».

москва продает сырую нефть и нефтепродукты по сниженным ценам из-за санкций, введенных против нее западными странами в результате полномасштабного вторжения в Украину. Закупки Бразилии разрешены в рамках режима санкций при условии, что они соответствуют правилам морских перевозок.

«Бразилия нашла возможность получать российские товары со скидкой, и это не только дизельное топливо, но и удобрения. То же касается и таких стран, как Индия», — сказал Оливер Стюнкель, профессор международных отношений Фонда Жетулио Варгаса.

Резкий рост импорта может усилить обвинение в том, что Бразилия симпатизирует россии в войне.

В декабре на россию приходилось 85% общего импорта дизельного топлива в Бразилию; средний показатель за 2023 год составил около 50%.

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