В прошлом году Бразилия стала крупнейшим импортером российских нефтепродуктов, опередив Турцию — Finance.ua

В прошлом году Бразилия стала крупнейшим импортером российских нефтепродуктов, опередив Турцию
В 2023 году Бразилия импортировала из россии 6,1 млн т дизельного топлива в 2023 году, что более чем в 60 раз больше, чем 101 000 т в предыдущем году. Согласно официальным данным правительства, стоимость в долларовом выражении увеличилась с $95 млн до $4,5 млрд.
Об этом пишет Financial Times.
Также страна увеличила закупки мазута у россии: импорт вырос до $5,3 млрд в прошлом году с $1,1 млрд в предыдущем году.
По данным Kpler, в октябре Бразилия опередила Турцию и стала крупнейшим покупателем российского дизельного топлива, а скачок импорта дизельного топлива в прошлом году означает, что россия опередила США как крупнейшего поставщика топлива в Бразилию.
Отвечая на вопрос о резком росте импорта российского дизельного топлива, министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии заявило, что на внешнюю торговлю «влияло множество факторов» и что «импорт топлива является результатом решений, принимаемых частными агентами, и следует логике спроса и предложения».
москва продает сырую нефть и нефтепродукты по сниженным ценам из-за санкций, введенных против нее западными странами в результате полномасштабного вторжения в Украину. Закупки Бразилии разрешены в рамках режима санкций при условии, что они соответствуют правилам морских перевозок.
«Бразилия нашла возможность получать российские товары со скидкой, и это не только дизельное топливо, но и удобрения. То же касается и таких стран, как Индия», — сказал Оливер Стюнкель, профессор международных отношений Фонда Жетулио Варгаса.
Резкий рост импорта может усилить обвинение в том, что Бразилия симпатизирует россии в войне.
В декабре на россию приходилось 85% общего импорта дизельного топлива в Бразилию; средний показатель за 2023 год составил около 50%.
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