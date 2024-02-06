Страны «Группы семи» планируют ужесточить правила импорта российской нефти — Finance.ua

Страны «Группы семи» планируют ужесточить правила импорта российской нефти
Страны «Группы семи» (G7) с 20 февраля ужесточат правила ограничения цен на импорт российской нефти.
Об этом сообщает Nikkei.
Отмечается, что судоходные и страховые компании, работающие с продавцами нефти, должны будут для каждого груза получать от импортера подтверждение соблюдения предельных цен.
Ранее просили подтверждение за каждый период действия договоров перевозки. Теперь необходимо будет письменное заверение за каждую загрузку.
От импортеров, подозреваемых в превышении предельной цены, потребуют предоставить подробную информацию о расходах, связанных с экспортными процедурами, транспортных расходах и страховых взносах.
Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен в декабре 2022 года в ответ на вторжение рф в Украину. Его цель — сократить доходы россии от нефтедобывающих стран и уменьшить финансирование военных действий рф.
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