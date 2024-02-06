Страны «Группы семи» планируют ужесточить правила импорта российской нефти — Finance.ua

Страны «Группы семи» планируют ужесточить правила импорта российской нефти Сегодня 11:32 — Энергетика

Страны «Группы семи» (G7) с 20 февраля ужесточат правила ограничения цен на импорт российской нефти.

Об этом сообщает Nikkei.

Отмечается, что судоходные и страховые компании, работающие с продавцами нефти, должны будут для каждого груза получать от импортера подтверждение соблюдения предельных цен.

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Ранее просили подтверждение за каждый период действия договоров перевозки. Теперь необходимо будет письменное заверение за каждую загрузку.

От импортеров, подозреваемых в превышении предельной цены, потребуют предоставить подробную информацию о расходах, связанных с экспортными процедурами, транспортных расходах и страховых взносах.

Напомним, потолок цен на российскую нефть был введен в декабре 2022 года в ответ на вторжение рф в Украину. Его цель — сократить доходы россии от нефтедобывающих стран и уменьшить финансирование военных действий рф.

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УНН По материалам:

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