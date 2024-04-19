Украинский инвестиционный инструмент поможет привлечь до €40 миллиардов — Еврокомиссия Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Украинский инвестиционный инструмент поможет привлечь до €40 миллиардов — Еврокомиссия

Эффективное использование Украинского рамочного инвестиционного инструмента позволит привлечь в экономику Украины дополнительно около 40 млрд евро инвестиций в течение нескольких следующих лет.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«ЕС создал Украинский рамочный инвестиционный инструмент, финансовый рычаг и составляющую часть Украинского фонда в 50 миллиардов евро, с целью стимулирования государственных и частных инвестиций для восстановления и отстройки Украины… Этот инструмент усилен финансовым пакетом общим объемом 9,3 миллиарда евро, из которых 7,8 млрд евро предназначены для гарантий по кредитам и еще 1,51 млрд евро — для смешанного финансирования. Как ожидается, это позволит мобилизовать до 40 миллиардов евро государственных и частных инвестиций в последующие годы», — говорится в документе.

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Как сообщается, инаугурационная встреча Управляющего совета украинского рамочного инвестиционного инструмента состоялась 17 апреля. В ходе этой встречи страны-члены приняли правила деятельности новой структуры, ее стратегические ориентиры и начали работу над первыми инвестиционными программами, которые, как ожидается, будут подписаны на международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 11−12 июня в Берлине.

Управляющий совет будет осуществлять стратегическое и оперативное управление новым инструментом и обеспечивать его соответствие украинскому плану.

Украинский план, разработанный для выполнения условий по созданию Украинского фонда, содержит стратегию Украины во внедрении реформ и инвестиций на следующие четыре года. Документ на этой неделе получил положительную оценку от Еврокомиссии.

«Украинский рамочный инвестиционный инструмент будет фокусировать внимание на малых и средних предприятиях, муниципалитетах и ​​регионах, (проектах) восстановления инфраструктуры и ускорении „зеленой“ и цифровой трансформации. Восстановление Украины означает восстановление страны в соответствии с правилами и стандартами ЕС», — отметил по этому поводу еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи.

Укрінформ По материалам:

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