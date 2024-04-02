В 2023 году в Украину поступило $4,25 млрд прямых иностранных инвестиций — Finance.ua

В 2023 году в Украину поступило $4,25 млрд прямых иностранных инвестиций Сегодня 08:02 — Казна и Политика

В 2023 году в Украину поступило $4,25 млрд прямых иностранных инвестиций

По предварительным данным Национального банка, в 2023 году в Украину зашли $4,25 млрд прямых иностранных инвестиций.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«По предварительным данным, приток ПИИ в Украину в 2023 году составил $4,247 млрд. Львиная доля (¾) потока ПИИ в 2023 году — это реинвестирование доходов, полученных иностранным инвестором в Украине ($3,160 млрд). Частично это объясняется ограничениями на трансграничные переводы, в т. ч. на вывод дивидендов», — говорится в сообщении.

По его словам, по состоянию на конец 2023 года накопленные ПИИ (запас) составляли $54,26 млрд. Это выше, чем в «ковидный» 2020 год ($52,09 млрд) или в 2019 году ($54,21 млрд), но на 17% меньше, чем за последний год перед полномасштабной войной (в 2021-м — $65,746 млрд).

ПИИ на душу населения

Гетманцев отметил, что накопленные ПИИ, если их сравнивать на душу населения со странами Центральной и Восточной Европы, были и остаются на очень низком уровне.

«Если брать ту же Польшу, которую до войны можно было считать +/- сопоставимой с нами по численности населения, то объем накопленных ПИИ там составляет $270 млрд за 2022 год, то есть 5 раз больше. Для устойчивого развития после войны Украине нужно будет привлекать не менее $10−15 млрд ПИИ в год», — объяснил нардеп.

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Он также добавил, что масштабное привлечение ПИИ, в первую очередь green-field (с нуля) возможно только после завершения войны. Однако и сейчас есть примеры (ВПК, строительные материалы, сегмент FMCG и т. п. ) привлечения иностранных инвесторов.

Напомним, Томаш Фиала, CEO инвестиционной компании Dragon Capital, считает , что вступление страны в Евросоюз влечет за собой резкий рост частных иностранных инвестиций.

Также он ранее заявлял , что Украина получит 90% инвестиций от масштабных мировых инвесторов только после окончания войны, потому что риски очень велики.

По его словам, крупные инвестиционные компании, такие как Goldman Sachs или BlackRock, «очень симпатизируют Украине и поддерживают нас в этой войне».

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