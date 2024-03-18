НКЦБФР определила перечень критически важных инвесткомпаний — Finance.ua

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НКЦБФР определила перечень критически важных инвесткомпаний

Казна и Политика
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НКЦБФР определила перечень критически важных инвесткомпаний
НКЦБФР определила перечень критически важных инвесткомпаний
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) признала критически важными для экономики ряд компаний, которые получат право претендовать на бронирование сотрудников от мобилизации.
По данным НКЦБФР, эти компании включены в перечень критически важных, потому что они отвечают требованиям, которые определены ранее самой Нацкомиссией.
В частности, в перечень вошли:
  • «Национальный депозитарий Украины»;
  • «Универ Капитал»;
  • «Менеджмент Треже Трейдинг Лимитид»;
  • КУА «АПФ «Апинвест»;
  • КУА «Универ Менеджмент»;
  • КУА «Бриллиант Инвест Менеджмент»;
  • КУА «Клевер Кепитал»;
  • КУА «Актив».
Ранее, в феврале, такой статус от НКЦБФР также получили компании:
  • «БТС Брокер»;
  • «Инвестиционный капитал Украины» (ICU);
  • «Драгон Капитал»;
  • «Торговец ценными бумагами «Первая глобальная инициатива» (ТЦБ «ПГИ»).
Кроме того, аналогичное решение принято в отношении государственного учреждения «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка» как пока единственного на рынке предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению информационных услуг.
Напомним, Национальный банк Украины посоветовал банкам обратить внимание на потенциальных инсайдеров и коллаборантов в коллективе.
По материалам:
Фінансовий клуб
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