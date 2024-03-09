В Україні планують створити ще одне Агентство залучення інвестицій — Finance.ua

В Україні планують створити ще одне Агентство залучення інвестицій Сьогодні 08:12 — Казна та Політика

В Україні планують створити ще одне Агентство залучення інвестицій

В Україні планують створити нове Агентство залучення інвестицій як єдиної точку входу для інвесторів в український приватний сектор.

Про це повідомила перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.

«Аби всі інвестори, які бажають вкладати в приватний сектор в Україні, мали єдину точку входу, ми працюємо над запуском єдиної інституції - Агенції залучення інвестицій», — написала Свириденко.

Вона повідомила, що це питання обговорювалося з представниками Лондонської фондової біржі (LSE), які запевнили у готовності надати свою експертизу та пообіцяли допомогти побудувати цей інститут.

За словами Свириденко, також відбулася зустріч із British International Investment, який влітку 2023 року заявляв про готовність виділити 250 млн фунтів для фінансування приватного сектору в Україні, переважно на поствоєнне відновлення.

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«Ці кошти будуть доступні з квітня через Co-investment platform. Що ми можемо робити спільно з приватним сектором уже зараз, щоб отримати це фінансування? Готувати якісні проєкти. Для цього теж залучаємо партнерів», — уточнила віце-прем'єр.

Вона додала, що залучення в Україну інвестицій і фінансування було також головною темою переговорів і з Європейським банком реконструкції та розвитку, Лондонською фондовою біржею і TheCityUK, UK Export Finance (UKEF).

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«Для залучення інвестицій в оборонну сферу працюємо з UKEF. Також відкрили ліміт для України у 3,5 млрд фунтів. Кілька компаній уже отримали страхування, одна з них — учора під час нашого візиту до Лондона. Плануємо розширювати співпрацю, зокрема, обговорили можливість страхування постачальників обладнання у сфері військового розмінування», — написала Свириденко.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну росії проти України, команді UkraineInvest вдалося створити інвестиційний портфель з 11 проєктів на суму понад 2 млрд доларів. Крім того, було залучено та супроводжується інвестиційний проєкт глобальної компанії Kingspan щодо побудови 6 заводів із виробництва будівельних матеріалів, обсягом 250+ млн доларів та понад 1000 робочих місць.

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