UkraineInvest зміг залучити $2 млрд: у які проєкти інвестують — Finance.ua
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UkraineInvest зміг залучити $2 млрд: у які проєкти інвестують

Казна та Політика
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UkraineInvest зміг залучити $2 млрд: у які проєкти інвестують
UkraineInvest зміг залучити $2 млрд: у які проєкти інвестують
Команді урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest вдалося створити інвестиційний портфель із 11 проєктів на суму понад 2 млрд дол.
Про це йдеться в пресрелізі UkraineInvest, що є в розпорядженні агентства.
«Попри повномасштабну війну росії проти України, команді UkraineInvest вдалося створити інвестиційний портфель з 11 проєктів на суму 2+ млрд доларів. Крім того, було залучено та супроводжується інвестиційний проєкт глобальної компанії Kingspan щодо побудови 6 заводів із виробництва будівельних матеріалів, обсягом 250+ млн доларів та понад 1000 робочих місць», — йдеться в повідомленні.

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Командою UkraineInvest було залучено і супроводжуються проєкти з виробництва сільськогосподарської техніки на суму 20 млн дол. та з виробництва цементу на 20 млн дол. Ці важливі показники свідчать про те, що міжнародні інвестори продовжують підтримувати нашу державу та активно інвестують в економіку України вже зараз.
Зазначається, що також планується створення найсучаснішого технологічного кампусу серед 200 підприємств компанії у 74 країнах.
«Ми маємо усвідомлювати, що масштабна соціальна, фінансова, військова допомога партнерів України — це лише початок нашої міцної кооперації. Ключовим стане саме відбудова України, трансформація її у міцну державу з процвітаючою економікою», — сказав виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.
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Він також наголосив, що всі бізнеси, які візьмуть участь у процесах відбудови нашої країни, неодмінно матимуть очікувані прибутки через діяльність на території сучасної, міцної та спроможної європейської держави. Особливо ті, що розпочинають планування своїх проєктів вже зараз. І будуть готові розпочинати їх реалізацію одними з перших.

Довідка Finance.ua:

  • UkraineInvest — урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні;
  • із моменту створення офісу як консультативно-дорадчого органу, підзвітному прем’єр-міністру України, UkraineInvest трансформувався у державну установу, яка забезпечує інвесторів комплексною підтримкою;
  • UkraineInvest надає достовірну та актуальну інформацію щодо оптимальних інвестиційних можливостей, консультації щодо ведення бізнесу в Україні, сприяє комунікації інвесторів із урядовими агенціями всіх рівнів, а також надає підтримку у вирішенні системних проблем, із якими інвестори можуть зіткнутись.
За матеріалами:
Укрінформ
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