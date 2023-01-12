В Україні значно зросла кількість зареєстрованих інвесторів — Finance.ua
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В Україні значно зросла кількість зареєстрованих інвесторів

Фондовий ринок
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В Україні значно зросла кількість зареєстрованих інвесторів
В Україні значно зросла кількість зареєстрованих інвесторів
Загальна кількість зареєстрованих інвесторів у 2022 році зросла у 5,5 разів — з 22,79 тис. до 126,79 тис.
Про це повідомляє Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, який виконує функції центрального контрагента.
Основне зростання відбулося у травні — з 32,69 тис. до 93,69 тис. — і, ймовірно, було пов’язане з реалізацією в додатку monobank простої процедури купівлі ОВДП, що тоді на порядок збільшило кількість угод із держоблігаціями на Українській біржі.
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До кінця першого півріччя 2022 року кількість інвесторів досягла 104,45 тис., а далі зростала вже не так швидко, у тому числі в грудні — на 2,74 тис.
Щодо вторинного ринку цінних паперів, то з моменту поновлення його роботи в серпні, за даними РЦ, суттєвого зростання не відбулося, а основним інструментом залишаються гривневі ОВДП. Зокрема, якщо в серпні з ними було укладено 15,92 тис. угод на 8,8 млрд грн, то в жовтні — 16,23 тис. на 4,4 млрд грн, а в грудні — 14,3 тис. на 15 6 млрд грн.
Із доларовими облігаціями у серпні РЦ провів 9 угод на $3,7 млн, у жовтні — 48 угод на $120 млн та у грудні — 69 угод на $68 млн.
Щодо акцій, то показники операцій з ними невеликі та без вираженої динаміки. Зокрема, якщо в серпні з акціями українських емітентів було укладено 46 угод на 33 млн грн, то у жовтні — 72 угоди на 4,4 млн грн, а в грудні — 65 на 29,3 млн грн.
З акціями іноземних емітентів у серпні РЦ провів 58 угод на 83 млн грн, у жовтні — 62 угоди на 35 млн грн та у грудні — 22 угоди на 15 млн грн.
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РЦ також повідомив, що найбільш активними брокерами-учасниками клірингу в грудні були (у міру спадання) ICU, ПриватБанк, Укрексімбанк, mono та Універ капітал.
Другу п’ятірку сформували Dragon Capital, Сітібанк, Сенс Банк (раніше — Альфа-Банк), Спайк-інвест та Райффайзен Банк.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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