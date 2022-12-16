Куди інвестують професіонали: бізнес, цінні папери, нерухомість — Finance.ua

Куди інвестують професіонали: бізнес, цінні папери, нерухомість Сьогодні 21:01 — Валюта

Куди інвестують професіонали: бізнес, цінні папери, нерухомість

Щоб вирішити, куди інвестувати свої кошти або що робити зі старими інвестиціями, треба провести аналіз кількох факторів.

Про це розповів генеральний директор (CEO) української інвестиційної компанії «Dragon Capital» Томаш Фіала під час дискусії «Куди інвестують професіонали: нерухомість, бізнес та франшиза, цінні папери» на конференції «Жити на відсотки» , що відбулася 10 грудня у Києві.

На що варто звертати увагу:

безпекова ситуація;

макроекономічна ситуація;

ситуація з інфраструктурою, зокрема енергетичною.

«Що стосується безпекової ситуації — на початку повномасштабного вторгнення вона мала максимально негативний вплив на економіку і на роботу усіх підприємств. Ви бачили, що ВВП у перші місяці війни впав на 45-50%, у другому кварталі — мінус 37%, а у третьому — мінус 30%», — розповів Фіала.

Як каже експерт, ситуація у березні виглядала дуже погано, але з кожним місяцем покращувалася аж до жовтня — поки не почалися обстріли енергетичної інфраструктури України.

«Це мало вплив і на споживання. Однак український споживач дуже швидко відновив свою купівельну спроможність. Грошей у країні багато — у депозитних сертифікатах Нацбанку розміщено 370 млрд гривень. І цим грошам немає куди звідси вийти, адже діє заборона і на виплату дивідендів, і на обслуговування закордонних кредитів тощо», — зазначає Фіала.

Попри це економіка, за словами Томаша Фіали, зараз впала вдвічі більше, ніж у 2014-2015 роках. Якщо тоді падіння ВВП за два роки складало мінус 17%, то зараз Dragon Capital оцінює падіння у 30%, але через перебої з електрикою прогноз був погіршений до мінус 32-33%.

Інша криза

За словами експерта, вартість активів у часи останньої економічної кризи 2014-2015 років стрімко падала. Після першої атаки росії на Україну було багато дешевих пропозицій, наприклад, нерухомості та інших активів із банківського сектору — ці активи можна було придбати зі значним дисконтом. Однак наразі ситуація інша.

«Зараз ми не очікуємо, що можна буде купити якісь дешеві реальні активи. Плюс є багато грошей в країні — удвічі більше, ніж було до війни. Люди, у яких є ці гроші, хочуть їх використовувати: або конвертувати у долари, або у реальні активи, бо вони бояться знецінення. Адже на нас чекає інфляція й наступного року. Прогнозуємо восени 2023 інфляцію у 18-20% — поки така цифра, тому що є фіксовані ціни на електрику, тепло тощо», — стверджує Фіала.

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Що стосується тіньової економіки, то за словами експерта, з початку війни вона зросла.

«Оптимізація податків виросла — це видно за офіційними зарплатами, які значно знизилися. Тож там не слід очікувати якогось покращення. Хіба якщо наприкінці війни уряд зробить якусь податкову реформу і стимулює перехід у кешлес», — заявив він.

Куди ж вкладати кошти

Страх та необдумані інвестиції також можуть зіграти злий жарт з інвесторами. Так вважає засновник спільноти приватних інвесторів УкрІнвестКлуб Дмитро Карпіловський.

"Тому єдиний варіант, який залишається у вас, аби примножити кошти або хоча б не втратити так багато — це вдумливі й обережні інвестиції.

Але якщо поглянути з нинішнього досвіду, то інструменти, які вважалися безпечними останніми роками, не є такими під час кризи. Через кризу ліквідності, зовнішні фактори та психологію інвестора ми бачимо велику кількість дефолтів у напрямках, які до цього здавалися безпечними", — розповів Карпіловський.

За його словами, наразі не існує тієї безпечної гавані, куди б могли вкладати кошти інвестори без жодного ризику.

«Усі дуже хочуть знайти цю безпечну гавань, але це призводить до того, що навіть безпечні активи не приносять наддохідностей», — каже експерт.

Про те, чи безпечно зараз вкладати, наприклад, у ринок нерухомості, розповів засновник та СЕО Sensar Development Марк Марченко.

«Нерухомість буда найпростішим та найбанальнішим варіантом для інвестицій в Україні. Ця галузь була в активній фазі розвитку до війни. Але прийшла війна, і забудовникам довелося проходити такий собі «тест на чесність» щодо всього, що вони говорили у відділах продаж, у момент презентацій або у момент будівництва...

Зараз дуже очевидно, що, як і де. Адже за офіційною статистикою, дві треті девелоперських компаній перебувають на межі банкрутства. Тобто варто розуміти, що теоретично цілком можливе падіння девелоперів.

Тому з одного боку — на цьому ринку все дуже сумно, але з іншого — там, де є падіння, завжди є поле для можливостей", — каже Марченко.

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Як зазначив CEO Dragon Capital Томаш Фіала, раніше гарною пропозицією були валютні ОВДП, які можна було купити задешево. Однак зараз варіантом для інвестицій у цінні папери є єврооблігації, які коштують набагато дешевше, ніж у 2014-2015 роках.

«Я бачу у цьому зараз такий актив, який у співвідношенні до довоєнних рівнів знаходиться на найнижчому рівні. Зараз ви можете купити суверенні єврооблігації за 20% від номіналу», — зазначає інвестор.

Інший експерт, керівник активами групи ICU, Григорій Овчаренко також надав рекомендації, у що вкладати заощадження в умовах крайньої невизначеності.

«Найкраща інвестиція у таких умовах — це кеш, або, як це називають, інструменти грошового ринку. Це те, що можна швидко перетворити на гроші без значного дисконту — депозити, єврооблігації та інструменти боргу — ОВДП. У ситуації війни борг коштує дешево, тому що ніхто не знає, що станеться із боржником», — зазначив Овчаренко.

Finance.ua також запитав думку CEO Dragon Capital Томаша Фіали щодо інвестицій у зелену енергетику — чи буде користуватися ця галузь попитом, зважаючи на проблеми в енергетичній сфері країни.

"Ми туди ніколи не інвестували та дуже раді цьому, хоча бачимо, що там дуже висока дохідність. Адже зелені тарифи були досить високими, і багато інвесторів зайшли у цю галузь. Але ми були дуже скептично налаштовані, адже не сподівались, що держава зможе платити цей високий тариф. І коли пропозиція зеленої енергетики зросла до 10% у виробництві, ця галузь забирала десь 30% грошей на ринку.

Якщо дивитися у майбутнє, то напевно у наступні 3-5 років, ціни на енергію в Європі зростатимуть далі. Тому має сенс дивитися на зелену енергетику, якщо буде можливість її експортувати на європейський ринок. Швидше за все, це буде цікаво, але за умови, що буде можливість експорту", — відповів Фіала.

Про курс долара і яку валюту купувати

Dragon Capital прогнозує, що середній курс валют у 2023 році становитиме 38 грн/дол., а на кінець наступного року сягне 43 грн/дол.

Також у Томаша Фіали запитали, які валюти він обирає для заощаджень у перспективі на рік.

«Я у цьому не спекулюю, бо більше орієнтуюсь на те, у яких валютах буду витрачати інвестиційні чи особисті кошти. Тож я планую виходячи із того, яка валюта мені буде потрібна у наступний рік чи два. Однак довгострокову перевагу я надаю долару», — розповів експерт.

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