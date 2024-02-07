Компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання дозволять створити близько 9 тис. робочих місць, — Мінекономіки — Finance.ua
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Компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання дозволять створити близько 9 тис. робочих місць, — Мінекономіки

Казна та Політика
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Реалізація програми часткової компенсації аграріям вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва дозволить створити приблизно 9 тисяч нових робочих місць і залучити 1,5 мільярда додаткових податків у бюджет.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
«На програму компенсації 25% коштів за придбану сільгосптехніку вітчизняного виробництва в держбюджет цього року закладено 1 млрд гривень. За підрахунками, коштів вистачить для підтримки приблизно чотирьох тисяч заявок.
Свого часу ця програма подвоїла частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку та дозволила запустити виробництво нової техніки, яку раніше не випускали", — сказала перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.
Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується коштом бюджету, до початку широкомасштабного вторгнення включав понад 200 вітчизняних виробників сільгосптехніки та 17 тисяч позицій техніки та різноманітного обладнання. Найближчим часом Міністерство економіки планує оголосити подання оновлених заявок виробників. Очікується, що після оновлення перелік так само міститиме сотні виробників.
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Як розповіла під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України Юлія Свириденко, надзвичайно актуальною та затребуваною залишається програма доступних кредитів «5−7-9%».
За її словами, з початком широкомасштабного вторгнення не менш вагому роль в підтримці виробників стали відігравати грантові програми з переробки, гранти на започаткування та розвиток власного бізнесу тощо.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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