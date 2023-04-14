Розыск незаконных активов: АРМА получает информацию от 69 банков — Finance.ua

Розыск незаконных активов: АРМА получает информацию от 69 банков Сегодня 11:45

Информацию о юридических и физических лицах, содержащую банковскую тайну, Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), предоставляют 69 банковских учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА

«Для эффективного розыска незаконных активов по состоянию на сегодняшний день Национальное агентство наладило информационный обмен с 69 банковскими учреждениями (в том числе с находящимися на стадии ликвидации). Следовательно, по письменному требованию АРМА банками предоставляется информация относительно юридических и физических лиц, содержащая банковскую тайну», — говорится в сообщении.

В нацагентстве отметили, что по итогам первого квартала этого года в 69 банков было отправлено 1 258 банковских запросов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», агентство может получить данные о банковских счетах клиентов и операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, а именно сведения о наличии счетов, номерах счетов, остатке средств на счетах, операциях списания со счетов и/или зачислениях на счета, назначении платежа, идентификационные данные контрагента, номер счета и код банка контрагента.

Как сообщалось, в марте Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разыскало более 4,4 тысячи единиц имущества и выявило активы подсанкционных лиц на сумму около 1,27 миллиарда.

Укрінформ По материалам:

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