Розыск незаконных активов: АРМА получает информацию от 69 банков — Finance.ua
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Розыск незаконных активов: АРМА получает информацию от 69 банков

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Информацию о юридических и физических лицах, содержащую банковскую тайну, Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), предоставляют 69 банковских учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
«Для эффективного розыска незаконных активов по состоянию на сегодняшний день Национальное агентство наладило информационный обмен с 69 банковскими учреждениями (в том числе с находящимися на стадии ликвидации). Следовательно, по письменному требованию АРМА банками предоставляется информация относительно юридических и физических лиц, содержащая банковскую тайну», — говорится в сообщении.
В нацагентстве отметили, что по итогам первого квартала этого года в 69 банков было отправлено 1 258 банковских запросов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», агентство может получить данные о банковских счетах клиентов и операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, а именно сведения о наличии счетов, номерах счетов, остатке средств на счетах, операциях списания со счетов и/или зачислениях на счета, назначении платежа, идентификационные данные контрагента, номер счета и код банка контрагента.
Как сообщалось, в марте Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разыскало более 4,4 тысячи единиц имущества и выявило активы подсанкционных лиц на сумму около 1,27 миллиарда.
По материалам:
Укрінформ
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