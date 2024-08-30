АРМА нашла 100 миллионов на счетах компании, сотрудничавшей с российскими спецслужбами — Finance.ua

АРМА нашла 100 миллионов на счетах компании, сотрудничавшей с российскими спецслужбами
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило недвижимость и более 100 млн гривен на счетах компании и ее директора, сотрудничавших с российскими спецслужбами.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
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Агентство разыскало активы, принадлежавшие российской компании и ее директору, которые действовали в одном из регионов Украины.
По данным СБУ, российская компания, используя юридическое лицо, зарегистрированное в Украине, вела разведывательно-подрывную деятельность против Украины, сотрудничая со спецслужбами врага.
По словам директора Департамента выявления, розыска финансовых и других активов Виталия Чубаевского, обнаружена жилая и нежилая недвижимость, а также банковские счета, принадлежавшие компании и ее директору.
На этих счетах АРМА обнаружило более 100 млн гривен, вероятно полученных, в том числе, в результате сотрудничества с врагом.
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