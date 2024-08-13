Более 2 млрд передали в управление АРМА со счетов онлайн-казино, связанного с рф — Finance.ua
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Более 2 млрд передали в управление АРМА со счетов онлайн-казино, связанного с рф

Фондовый рынок
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Более 2 млрд передали в управление АРМА со счетов онлайн-казино, связанного с рф
Более 2 млрд передали в управление АРМА со счетов онлайн-казино, связанного с рф
Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о передаче в Национальное агентство по выявлению активов (АРМА) более 2,2 млрд гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
Об этом сообщают пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора.
По информации ЭП, речь идет о Pin-Up.
Согласно сообщению прокуратуры, средства находятся на счетах обществ, занимающихся предоставлением услуг по онлайн-казино в Украине и связанных с российским бизнесом и капиталом.
По данным следствия, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные общества, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли.
В дальнейшем эти доходы через соответствующие финансовые инструменты — Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы обналичивались на территории государства-агрессора.
ГБР проводит расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности лотерей ч. 4 ст. 110−2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365−3 УК Украины).
По материалам:
Економічна Правда
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