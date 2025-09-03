0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Электронмаш» представил новую модель электробуса (фото)

Технологии&Авто
46
«Электронмаш» представил новую модель электробуса (фото)
«Электронмаш» представил новую модель электробуса (фото)
3 сентября львовский завод «Электронмаш» представил новую модель электробуса «Электрон Е181».
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.
Главная особенность модели — компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске.
«Электронмаш» представил новую модель электробуса (фото)
Одного заряда батареи хватает на 300−350 км. Зарядка батареи — до 5 часов. Представленный электробус может работать в режиме рекуперации, то есть при торможении происходит частичное возвращение электроэнергии в аккумуляторные батареи.
«Ее преимуществами для заказчиков являются также сервисное обслуживание от производителя и возможность адаптации машин под нужды заказчика», — добавил Кисилевский.
По его словам, реализовать этот проект удалось благодаря политике «Сделано в Украине».
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems