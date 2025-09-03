«Электронмаш» представил новую модель электробуса (фото)
3 сентября львовский завод «Электронмаш» представил новую модель электробуса «Электрон Е181».
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.
Главная особенность модели — компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске.
Одного заряда батареи хватает на 300−350 км. Зарядка батареи — до 5 часов. Представленный электробус может работать в режиме рекуперации, то есть при торможении происходит частичное возвращение электроэнергии в аккумуляторные батареи.
«Ее преимуществами для заказчиков являются также сервисное обслуживание от производителя и возможность адаптации машин под нужды заказчика», — добавил Кисилевский.
По его словам, реализовать этот проект удалось благодаря политике «Сделано в Украине».
