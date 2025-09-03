Volvo Trucks представила первую систему «Старт-стоп» для грузовиков — Finance.ua
Volvo Trucks представила первую систему «Старт-стоп» для грузовиков

Технологии&Авто
Компания Volvo Trucks представила новое поколение своей технологии I-Roll, добавляя функцию «Старт-стоп» — первую в мире среди тяжелых грузовиков. Новая функция позволит снизить расход топлива и выбросы CO2.
Новая функция двигателя обеспечивается благодаря постоянному мониторингу дорожных данных и информации о рельефе дороги. Двигатель временно выключится, когда на маршруте будет обнаружен склон. Пока двигатель выключен, топливо не потребляется, а значит, выбросов CO2 в выхлопных газах не будет.
«Наши инженеры разработали новую технологию двигателя, которая способствует повышению топливной эффективности», — отметил Ян Ельмгрен, руководитель отдела управления продуктами Volvo.
Новая функция автоматически активируется на скорости более 60 км/ч. В зависимости от благоприятных условий, таких как топография и температура окружающей среды, новый I-Roll с функцией «Старт-стоп» сможет сократить до одного процента экономии топлива.
Новая функция будет предлагаться на Volvo FH и FH Aero с 13-литровым дизельным двигателем, и клиенты смогут заказать ее с сентября 2025 года.
По материалам:
Autogeek
Авто
