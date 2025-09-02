Автомобильные пошлины Трампа стоили Mercedes $420 млн — СМИ — Finance.ua
Автомобильные пошлины Трампа стоили Mercedes $420 млн — СМИ

Технологии&Авто
Автомобильные пошлины Трампа стоили Mercedes $420 млн — СМИ
Долгий торговый спор между Вашингтоном и Брюсселем по поводу автомобильных пошлин создает серьезные риски для мировых автопроизводителей. Mercedes-Benz обратился в администрацию Дональда Трампа и Европейский Союз с просьбой заключить торговое соглашение и снизить ставки пошлин на импортируемые авто.
Об этом пишет AutoBlog.

Пошлины давят на бизнес

Европейские автопроизводители сейчас платят пошлину 27,5%, хотя США уже согласились снизить ее до 15% после того, как ЕС открыл свой рынок для ряда американских товаров.
Главный технический директор Mercedes-Benz Group AG Маркус Шефер в комментарии Bloomberg предупредил: без постоянного решения цены на авто будут расти, а производство могут переносить, что грозит рабочим местам и промышленности в Европе.
«Ситуация имеет серьезное влияние. Мы надеемся, что обе стороны найдут решение в течение следующих недель. Оно крайне необходимо», — подчеркнул Шефер.
Во втором квартале 2025 года продажи компании упали до 453,7 тыс. авто — на 9% меньше, чем в прошлом году. На рынке США спад еще больше — 12%. По подсчетам производителя, один лишь таможенный спор стоил Mercedes-Benz около $420 млн квартальной прибыли.
Из-за дополнительных сборов компания была вынуждена поднимать цены, снижая прибыльность, тогда как конкуренты типа BMW получают преимущества благодаря локальному производству.

Дополнительный вызов — Китай

Mercedes-Benz также страдает от китайских ограничений на экспорт критически важных минералов для электродвигателей и других компонентов.
«С помощью наших китайских поставщиков нам удалось избежать перебоев благодаря буферным запасам и альтернативным поставщикам, но мы не можем гарантировать это вечно», — признал Шефер.
Отметим, что ЕС уже начал отменять пошлины на ряд промышленных товаров США, а Вашингтон пообещал снизить тарифы на европейские авто до 15%.
В феврале 2025 года Дональд Трамп резко заявил, что «Европейский Союз создан, чтобы обмануть США», и связал торговые меры с проблемой дефицита торговли. По данным Бюро переписи населения США, этот дефицит в 2024 году составил $235 млрд.
УНН
Авто
