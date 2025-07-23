Mercedes-Benz отзывает 223 тысячи автомобилей — Finance.ua

Mercedes-Benz отзывает 223 тысячи автомобилей Сегодня 22:05 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz отзывает 223 тысячи автомобилей

Cотни тысяч автомобилей «Мерседес» оснащены подушками безопасности, которые могут травмировать пассажиров в случае аварии.

Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на данные Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ, существует опасность взрыва газогенератора Airbag и отрыва металлических деталей.

Автопроизводитель отзывает 223 тысячи автомобилей Viano и Vito, которые были выпущены в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года. И в которых установлен модуль подушки безопасности производства фирмы Takata.

После получения письменного уведомления об отзыве владельцам указанных моделей авто следует обратиться в сервисный центр Mercedes-Benz. Замена детали будет произведена бесплатно и займет не более одного часа.

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