Apple готовит компактную и доступную AR-гарнитуру Vision Air к 2027 году
В сети появились новые детали о перспективной AR-гарнитуре Apple Vision Air.
Информацию обнародовал известный аналитик Минг-Чи Куо, прогнозирующий, что релиз устройства состоится в 2027 году.
В отличие от Vision Pro, новая гарнитура Vision Air будет значительно компактнее и легче — по предварительным данным, ее вес будет более чем на 40% меньше, а стоимость — более чем на 50% ниже.
Аналитик отмечает, что ожидаемые поставки Vision Air в 2027 году могут достичь 1 млн. единиц, что существенно превышает прогнозируемые 400 тысяч Vision Pro.
Ориентировочная цена устройства составит около $1 750, что делает его более доступным для более широкой аудитории. Чтобы снизить стоимость, Apple, вероятно, уменьшит количество камер, снизит разрешение дисплеев и откажется от функции EyeSight.
Кроме этого, Куо ожидает, что обновление Vision Pro до второго поколения с процессором M5 состоится уже в этом году, что позволит повысить производительность и улучшить пользовательский опыт для тех, кто предпочитает премиальную гарнитуру.
Таким образом, Apple продолжает развивать линейку AR-устройств, предлагая разные варианты для разных категорий пользователей и ценовых сегментов.
Поделиться новостью
Также по теме
Apple готовит компактную и доступную AR-гарнитуру Vision Air к 2027 году
Китайские ученые создали первый в мире мультичастотный чип 6G со скоростью более 100 Гбит/с
Apple обновит iPhone 12 по всему ЕС, чтобы снизить уровень излучения
Audi возродит знаменитую спортивную модель в новом формате
Польская компания запустила в Украине производство разведывательных дронов FlyEye
«Электронмаш» представил новую модель электробуса (фото)