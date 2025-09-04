Apple готовит компактную и доступную AR-гарнитуру Vision Air к 2027 году Сегодня 04:50 — Технологии&Авто

Apple готовит компактную и доступную AR-гарнитуру Vision Air к 2027 году, Фото: 9to5mac.com

В сети появились новые детали о перспективной AR-гарнитуре Apple Vision Air.

Информацию обнародовал известный аналитик Минг-Чи Куо, прогнозирующий, что релиз устройства состоится в 2027 году.

В отличие от Vision Pro, новая гарнитура Vision Air будет значительно компактнее и легче — по предварительным данным, ее вес будет более чем на 40% меньше, а стоимость — более чем на 50% ниже.

Аналитик отмечает, что ожидаемые поставки Vision Air в 2027 году могут достичь 1 млн. единиц, что существенно превышает прогнозируемые 400 тысяч Vision Pro.

Читайте также Apple возвращает популярную функцию на iPhone: о чем идет речь

Ориентировочная цена устройства составит около $1 750, что делает его более доступным для более широкой аудитории. Чтобы снизить стоимость, Apple, вероятно, уменьшит количество камер, снизит разрешение дисплеев и откажется от функции EyeSight.

Кроме этого, Куо ожидает, что обновление Vision Pro до второго поколения с процессором M 5 состоится уже в этом году, что позволит повысить производительность и улучшить пользовательский опыт для тех, кто предпочитает премиальную гарнитуру.

Таким образом, Apple продолжает развивать линейку AR-устройств, предлагая разные варианты для разных категорий пользователей и ценовых сегментов.

iTechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.