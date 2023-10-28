Samsung начинает тестирование технологии 6G — Finance.ua

Samsung начинает тестирование технологии 6G 28.10.2023, 00:45 — Технологии&Авто

Samsung начинает тестирование технологии 6G

Компания Samsung Electronics, пионер в технологической индустрии, недавно объявила о своем походе в сферу технологий 6G. Компания провела масштабное тестирование в диапазоне частот 12,7 ГГц-13,25 ГГц недалеко от города Плано, штат Техас.

Этот стратегический шаг направлен на оценку потенциала сотовых устройств нового поколения, выводящих беспрецедентный уровень беспроводной связи.

Чтобы сделать предприятие возможным, Samsung Electronics подала заявку на получение лицензии на радиочастоты от Федеральной комиссии связи США (FCC). В предложенных испытаниях будет использоваться прототип базовой станции вместе с 32 мобильными радиостанциями. В своих документах FCC компания Samsung четко заявила, что считает диапазон 12,7 ГГц-13,25 ГГц решающим для технологии 6G.

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Предварительные результаты этих тестов показывают значительный рост спроса на спектр, главным образом вызванный приложениями 6G, такими как Extended Reality (XR), голографическая связь, а также общая связь и зондирование. Кроме того, новая технология обещает превзойти 5G в различных аспектах, включая пиковую скорость передачи данных, задержку, плотность трафика, плотность соединения, мобильность, эффективность использования спектра и возможности позиционирования.

Это не первый набег Samsung на исследование 6G. В 2021 году компания подала заявку на получение лицензии на радиочастоты, охватывающей 500-метровый радиус в Техасе, заложив основу для своих начинаний 6G. Впоследствии, в ноябре того же года, Samsung Electronics приступила к испытанию проекта 6G.

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Ранее Samsung Electronics изложила свое видение технологии 6G в техническом документе, опубликованном в июле 2020 года. Их амбиции ясны — привнести новый суперсвязанный опыт в каждый аспект жизни. Согласно их оценкам, связь 6G может стать коммерчески доступной примерно в 2030 году. Благодаря этим увлекательным разработкам, Samsung Electronics находится в авангарде формирования будущей беспроводной связи и открывает новую эру технологических инноваций.

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