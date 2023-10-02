Ученые установили новый рекорд передачи данных в сети 6G — Finance.ua

Ученые установили новый рекорд передачи данных в сети 6G 02.10.2023, 00:21 — Технологии&Авто

Ученые установили новый рекорд передачи данных в сети 6G

Специалистам компании LG совместно с немецкими инженерами удалось в реальных условиях показать способность оборудования 6G передавать сигнал на рекордную дальность без потерь.

В прошлом году LG показала уверенную работу фирменного оборудования связи 6G в реальных условиях при передаче данных на 320 м. Новый рекорд установлен в процессе передачи данных на 500 м. Это можно сравнить с типичной дальностью связи современной базовой станции сети. Как и в прошлый раз, специалистам LG в проведении эксперимента помогли инженеры Института Фраунгофера Генриха Герца.

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По словам специалистов, этот предел — решающий, поскольку 500 м — это стандартное расстояние для мощных базовых станций, устанавливаемых в городских районах. Новые испытания также подтвердили, что технология 6G может обеспечивать связь между зданиями, между зданиями и землей, а также между наземными терминалами. Таким образом, технология становится все более близкой к применению в реальном мире.

Для преодоления основного недостатка систем связи 6G — малого радиуса действия — специалисты LG и немецкого института разработали новый многоканальный усилитель мощности, что позволило увеличить мощность оборудования более чем на 50% и тем самым добиться установления нового рекорда по дальности связи.

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Стандартизация сетей 6G ожидается в 2025 году, а начало коммерческого развертывания по всему миру в 2029—2030 годах. В Китае развертывание сетей 6G может начаться раньше. По крайней мере, ранний доступ к 6G там обещают до конца 2024 года или примерно за год. Установка частот для 6G на уровне черновиков должна состояться в декабре этого года, сообщили представители Всемирной конференции радиосвязи.

noworries По материалам:

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