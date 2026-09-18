BMW не отказывается от бензинового M3
BMW продолжает разрабатывать новое поколение M3 с двигателем внутреннего сгорания, несмотря на подготовку первого электрического M3.
Спортивный седан сохранит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый мотор S58, получит 48-вольтовую систему и будет представлен весной 2028 года.
Новый BMW M3 был замечен во время испытаний вблизи Нюрбургринга. Прототип оснащен серийными элементами оптики, а его дизайн выполнен в стиле Neue Klasse. В частности, автомобиль откажется от большой радиаторной решетки нынешнего G80 в пользу более сдержанного оформления.
Передние и задние крылья M3 будут расширены для установки более широких шин. На корме уже видны четыре патрубка выхлопной системы, а более длинный капот отличает бензиновую версию от электрического M3. В интерьере появится панорамный дисплей у основания лобового стекла и центральный сенсорный экран диагональю 17,9 дюйма.
Основанием силовой установки останется 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель S58. Его модернизируют и дополнят 48-вольтовой технологией для соответствия требованиям Euro 7. Мощность нового M3 ожидается на уровне более 500 л.с., тогда как электрическая версия будет около 700 л.с.
BMW также использует при разработке бензинового M3 технологии, испытанные на электрической версии. В частности, система управления динамикой будет работать с настройками шасси, подвески, адаптивных амортизаторов, рулевого управления и тормозов. Механической коробки у нового M3 не будет.
Электрический BMW M3 должен выйти на рынок раньше, а его производство намечено на март 2027 года. Бензиновый M3 представят весной 2028 года, а продажи должны стартовать осенью того же года.
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