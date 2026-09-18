BMW не отказывается от бензинового M 3 Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

BMW продолжает разрабатывать новое поколение M 3 с двигателем внутреннего сгорания, несмотря на подготовку первого электрического M 3 .

Спортивный седан сохранит 3,0-литровый рядный шестицилиндровый мотор S58, получит 48-вольтовую систему и будет представлен весной 2028 года.

Новый BMW M 3 был замечен во время испытаний вблизи Нюрбургринга. Прототип оснащен серийными элементами оптики, а его дизайн выполнен в стиле Neue Klasse. В частности, автомобиль откажется от большой радиаторной решетки нынешнего G80 в пользу более сдержанного оформления.

Передние и задние крылья M 3 будут расширены для установки более широких шин. На корме уже видны четыре патрубка выхлопной системы, а более длинный капот отличает бензиновую версию от электрического M 3 . В интерьере появится панорамный дисплей у основания лобового стекла и центральный сенсорный экран диагональю 17,9 дюйма.

Основанием силовой установки останется 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель S58. Его модернизируют и дополнят 48-вольтовой технологией для соответствия требованиям Euro 7. Мощность нового M 3 ожидается на уровне более 500 л.с., тогда как электрическая версия будет около 700 л.с.

BMW также использует при разработке бензинового M 3 технологии, испытанные на электрической версии. В частности, система управления динамикой будет работать с настройками шасси, подвески, адаптивных амортизаторов, рулевого управления и тормозов. Механической коробки у нового M 3 не будет.