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Google обновила Gemini Notebook: какие новые функции появились

Технологии&Авто
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Google представила ряд обновлений для Gemini Notebook
Google представила ряд обновлений для Gemini Notebook
Google представила ряд обновлений для Gemini Notebook, который ранее назывался NotebookLM. Сервис получил новый дизайн и несколько функций, которые должны сделать обучение более персонализированным и удобным.

Разговоры в реальном времени более чем на 100 языках

В скором времени в приложении для Android и iOS появится возможность общаться в режиме реального времени на основе ваших запросов более чем на 100 языках, включая украинский. Каждый ответ будет основываться на ваших источниках. Вы также сможете получить пошаговые инструкции, задать вопросы и уточнения в любой момент.
Gemini Notebook уже имеет возможность загружать фото своих заметок, рабочих бумаг и других учебных материалов, а на следующей неделе приложение также получит возможность использовать запись аудио на смартфоне для записи лекций и своих мнений на ходу.
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Интерактивные отчеты и подготовка к экзаменам

Для наиболее эффективного использования учебных сессий пользователи смогут создавать интерактивные обзоры в разделе «Отчеты», сочетающем итоги документов с инфографикой, викторинами и учебными карточками.
Для подготовки к экзаменам Gemini Notebook в скором времени будет поддерживать больше форматов тестов, включая задания с краткими ответами, тестами с несколькими вариантами и заполнением пропусков.
Пользователи смогут просматривать результаты пройденных тестов и карт и спрашивать Gemini Notebook о своей успеваемости. Кроме того, они смогут редактировать тесты и карты, добавляя новые вопросы или изменяя существующие.

Краткие видеообзоры более чем на 80 языках

В дополнение к этому, Gemini Notebook позволяет создавать короткие видеообзоры более чем на 80 языках, включая украинский, и даже делиться ими с другими. Они длятся около 60 секунд и сочетают описательные обзоры с обучающей анимацией.
По материалам:
mezha.media
GoogleИИТехнологии
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