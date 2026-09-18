Google обновила Gemini Notebook: какие новые функции появились 18.09.2026, 00:34 — Технологии&Авто Google представила ряд обновлений для Gemini Notebook

Google представила ряд обновлений для Gemini Notebook, который ранее назывался NotebookLM. Сервис получил новый дизайн и несколько функций, которые должны сделать обучение более персонализированным и удобным.

Разговоры в реальном времени более чем на 100 языках

В скором времени в приложении для Android и iOS появится возможность общаться в режиме реального времени на основе ваших запросов более чем на 100 языках, включая украинский. Каждый ответ будет основываться на ваших источниках. Вы также сможете получить пошаговые инструкции, задать вопросы и уточнения в любой момент.

Gemini Notebook уже имеет возможность загружать фото своих заметок, рабочих бумаг и других учебных материалов, а на следующей неделе приложение также получит возможность использовать запись аудио на смартфоне для записи лекций и своих мнений на ходу.

Интерактивные отчеты и подготовка к экзаменам

Для наиболее эффективного использования учебных сессий пользователи смогут создавать интерактивные обзоры в разделе «Отчеты», сочетающем итоги документов с инфографикой, викторинами и учебными карточками.

Для подготовки к экзаменам Gemini Notebook в скором времени будет поддерживать больше форматов тестов, включая задания с краткими ответами, тестами с несколькими вариантами и заполнением пропусков.

Пользователи смогут просматривать результаты пройденных тестов и карт и спрашивать Gemini Notebook о своей успеваемости. Кроме того, они смогут редактировать тесты и карты, добавляя новые вопросы или изменяя существующие.

Краткие видеообзоры более чем на 80 языках