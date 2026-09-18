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Авто из Китая теряют популярность в Украине

Технологии&Авто
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Авто из Китая теряют популярность в Украине
Авто из Китая теряют популярность в Украине
Украинский рынок легковых автомобилей китайского происхождения показал существенное падение.
По данным «Укравтопрома», в августе украинцы приобрели 1075 автомобилей, ввезенных из Китая, что на 56% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.
Основную часть этого объема составляли новые машины — 790 единиц. В то же время, именно этот сегмент продемонстрировал наибольшее падение: спрос сократился сразу на 61% в годовом измерении. Еще 285 приобретенных автомобилей были подержанными — здесь зафиксировано падение на 28%.
Характерной особенностью китайского импорта остается большая часть электрических моделей. В августе на электромобили пришлось 57% всех легковых автомобилей из КНР, приобретенных украинцами.
Лидером среди новых автомобилей стал BYD Sea Lion 06 с результатом 132 машин. Вторую позицию занял ZEEKR 001 — 46 авто, а третью ZEEKR 7X — 44 единицы. В пятерку также попали MG 4 с результатом 36 машин и MG HS — 35.
На вторичном рынке первое место занял BYD Song L — 29 автомобилей. Только на одну машину от него отстал ZEEKR 7X с результатом 28 единиц. Далее расположились BYD Sea Lion 05 — 18 авто, BYD Sea Lion 06 — 16 и ZEEKR 001 — 14.
Таким образом, BYD и ZEEKR фактически доминируют среди китайских моделей, которые украинцы покупают как новыми, так и подержанными. В то же время общая августовская статистика свидетельствует о резком охлаждении спроса: по сравнению с прошлым годом количество приобретенных автомобилей из Китая сократилось более чем вдвое
По материалам:
mmr.ua
Авто
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