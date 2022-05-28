Смартфоны уйдут в прошлое: глава Nokia рассказал о 6G и будущем гаджетов — Finance.ua

Смартфоны уйдут в прошлое: глава Nokia рассказал о 6G и будущем гаджетов

Сегодня смартфоны постоянно с нами и не только помогают нам выполнять важные задачи, но и отдыхать и развлекаться. Возможности этих гаджетов изменяются с ростом скорости мобильного интернета, и уже скоро человечество может перейти к совершенно иному типу устройств.

Технология 4G сильно изменила опыт взаимодействия со смартфонами и прочими устройствами. Скорость интернет-соединения позволила потреблять потоковый контент высокого качества и сделала ряд сервисов доступными по требованию практически в любой точке мира. Нужна только стабильная сеть.

И хотя новое поколение связи (5G) до сих пор не столь распространено, оно обещает принципиально новый уровень взаимодействия с контентом и новыми типами устройств. Еще в 2020 году глава Qualcomm заявил, что в течение пяти лет человечество откажется от смартфонов в пользу нового типа устройств — очков дополненной реальности. И все это благодаря внедрению 5G.

Директор Nokia о 6G и новых устройствах

Накануне президент и главный исполнительный директор Nokia Пек Лундмарк также поделился своим мнением по поводу будущего смартфонов.

«До этого времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, безусловно, перестанет быть самым распространенным интерфейсом», — рассказал Лундмарк.

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Речь идет как минимум о привычном сегодня стиле использования смартфонов — он перестанет быть самым распространенным интерфейсом. Этому будет способствовать как распространение 5G, так и переход на технологию связи следующего поколения 6G.

Что именно сможет так быстро и так массово заменить смартфоны или во что эти смартфоны превратятся, Лундмарк не объяснил, но упомянул развитие метамира и виртуальной реальности, которая будет тесно связана с настоящим миром.

Новый тип устройств

Скорее всего, речь идет о тех же AR/VR очках, которые могут существенно изменить стиль взаимодействия с контентом и сервисами и стать принципиально новым интерфейсом для обычного пользователя.

Техногиганты уже давно работают над умными очками для широкого рынка, и можно ожидать, что совсем скоро такие гаджеты начнут все чаще появляться на полках магазинов.

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