Qualcomm представила новое поколение беспроводных очков дополненной реальности — Finance.ua
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Qualcomm представила новое поколение беспроводных очков дополненной реальности

Сегодня 23:27Технологии&Авто
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Компания Qualcomm раскрыла подробности о своих новых полностью беспроводных очков дополненной реальности под названием AR Smart Viewer, специально созданных для использования в метавселенной. Устройство работает на платформе Snapdragon XR2 и Qualcomm FastConnect 6900.
Qualcomm представила новое поколение беспроводных очков дополненной реальности
Wireless AR Smart Viewer на 40% тоньше по сравнению с Smart Viewer (толщина профиля теперь составляет 15,6 мм вместо 25 мм у предыдущей версии). Для максимальной эргономики сбалансировано распределили вес всех компонентов устройства.
Двойные бинокулярные micro-OLED-дисплеи с разрешением 1920×1090 и частотой кадров до 90 Гц и обладают функцией отсутствия размытия в движении. Две монохромные камеры и одна RGB-камера в AR-очках отслеживают движения головы (6DoF) и рук пользователя, распознают жесты.
Смарт-очки Qualcomm оборудованы модулем с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Устройство обеспечивает задержку менее 3 мс (но при условии, что смартфон или ПК оснащены чипом Qualcomm FastConnect 6900).
Qualcomm представила новое поколение беспроводных очков дополненной реальности
Что касается автономности, то наиболее требовательные виртуальные приложения могут разрядить аккумулятор гарнитуры емкостью 650 мАч за 30 минут.
Qualcomm Wireless AR Smart Viewer весят 115 граммов. Они тяжелее очков Nreal Light (106), но намного легче VR-гарнитуры Meta Quest 2 (503).
Фонд Snapdragon Metaverse Fund инвестирует до 100 миллионов долларов в XR-разработчиков и компании. Финансирование будет направлено на иммерсивные цифровые возможности XR: игры, здоровье и благополучие, средства массовой информации, развлечения, образование и т.д.
По материалам: ITC.ua
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