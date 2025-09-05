Volkswagen представил семейный седан за $16 800 (фото) Сегодня 02:53 — Технологии&Авто

Volkswagen представил семейный седан за $16 800 (фото)

Седан Volkswagen Sagitar L уже поступает в продажу в Китае по цене от 119 900 до 135 900 юаней ($16 800 — 19 000).

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Как и предыдущие поколения Sagitar, новая модель базируется на Volkswagen Jetta. Впрочем, седан существенно отличается по дизайну. Его силуэт более стремительный, дверные ручки стали выдвижными, а продолговатые фары и фонари соединены диодными полосами. К тому же новичок несколько больше VW Jetta.

Размеры Volkswagen Sagitar L:

длина — 4812 мм;

ширина — 1813 мм;

высота — 1472 мм;

колесная база — 2731 мм.

В салоне установили цифровой щиток приборов и большой 15-дюймовый тачскрин, а рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Объем багажника составляет 533 л.

Читайте также Volkswagen готовит самый мощный Golf R с мотором от Audi RS3 (фото)

Мультимедийная система была дополнена искусственным интеллектом. Среди опций появились матричные фары, панорамная крыша, проекция на лобовые стекла и камеры кругового обзора.

Новый Volkswagen Sagitar L оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот DSG.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.