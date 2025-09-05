Украинская компания Fire Point представила новые баллистические ракеты Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

Украинская оборонная компания Fire Point анонсировала разработку двух баллистических ракет собственного производства — FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны. Эта компания известна ракетой «Фламинго».

Об этом пишет издание Милитарный с пресс-конференции Fire Point на международной выставке MSPO в Польше.

Характеристики FP-7

дальность поражения — до 200 км;

максимальная скорость — 1 500 м/с;

круговое отклонение — 14 метров;

боевая нагрузка — 150 кг;

продолжительность полета — до 250 секунд.

FP-7 запускается с наземной платформы и предназначен для поражения целей на средних дистанциях.

Характеристики FP-9

дальность поражения — до 855 км;

скорость — 2 200 м/с;

боевая нагрузка — 800 кг;

высота полета — до 70 км;

точность — около 20 метров.

По заявлению компании, FP-9 способна поражать цели в глубоком тылу противника.

Напомним, компания Saab разработала зенитную ракету Nimbrix для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами. Производитель отмечает, что это их первая в истории специализированная ракета для перехвата малых дронов.

