Украинская компания Fire Point представила новые баллистические ракеты
Украинская оборонная компания Fire Point анонсировала разработку двух баллистических ракет собственного производства — FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны. Эта компания известна ракетой «Фламинго».
Об этом пишет издание Милитарный с пресс-конференции Fire Point на международной выставке MSPO в Польше.
Характеристики FP-7
- дальность поражения — до 200 км;
- максимальная скорость — 1 500 м/с;
- круговое отклонение — 14 метров;
- боевая нагрузка — 150 кг;
- продолжительность полета — до 250 секунд.
FP-7 запускается с наземной платформы и предназначен для поражения целей на средних дистанциях.
Характеристики FP-9
- дальность поражения — до 855 км;
- скорость — 2 200 м/с;
- боевая нагрузка — 800 кг;
- высота полета — до 70 км;
- точность — около 20 метров.
По заявлению компании, FP-9 способна поражать цели в глубоком тылу противника.
Напомним, компания Saab разработала зенитную ракету Nimbrix для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами. Производитель отмечает, что это их первая в истории специализированная ракета для перехвата малых дронов.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинская компания Fire Point представила новые баллистические ракеты
Volkswagen представил семейный седан за $16 800 (фото)
Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотное авто для всех
Instagram выпустил приложение для iPad
Apple готовит компактную и доступную AR-гарнитуру Vision Air к 2027 году
Китайские ученые создали первый в мире мультичастотный чип 6G со скоростью более 100 Гбит/с