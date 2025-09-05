0 800 307 555
Украинская компания Fire Point представила новые баллистические ракеты

Технологии&Авто
21
Украинская оборонная компания Fire Point анонсировала разработку двух баллистических ракет собственного производства — FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны. Эта компания известна ракетой «Фламинго».
Об этом пишет издание Милитарный с пресс-конференции Fire Point на международной выставке MSPO в Польше.

Характеристики FP-7

  • дальность поражения — до 200 км;
  • максимальная скорость — 1 500 м/с;
  • круговое отклонение — 14 метров;
  • боевая нагрузка — 150 кг;
  • продолжительность полета — до 250 секунд.
FP-7 запускается с наземной платформы и предназначен для поражения целей на средних дистанциях.

Характеристики FP-9

  • дальность поражения — до 855 км;
  • скорость — 2 200 м/с;
  • боевая нагрузка — 800 кг;
  • высота полета — до 70 км;
  • точность — около 20 метров.
По заявлению компании, FP-9 способна поражать цели в глубоком тылу противника.
Напомним, компания Saab разработала зенитную ракету Nimbrix для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами. Производитель отмечает, что это их первая в истории специализированная ракета для перехвата малых дронов.
По материалам:
suspilne.media
Payment systems