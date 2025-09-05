0 800 307 555
Какие авто украинцы покупали в августе: статистика рынка

Технологии&Авто
2
В августе 2025 года автомобили с традиционными двигателями охватили около 49% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году их доля составила около 63%.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Самыми популярными остаются бензиновые модели — 32,3% продаж против 40,8% в августе 2024 года.
На втором месте — электромобили, их доля выросла с 14,3% до 27,9%.
Гибриды охватили 23,4% рынка (против 22,4% в прошлом году).
Дизельные авто утратили позиции: с 22,1% до 16,2%.
Автомобили с ГБО по-прежнему имеют менее 1% продаж.

Лидеры по сегментам

  • Среди бензиновых авто — Hyundai Tucson
  • Электромобилей — BYD Song Plus
  • Гибридов — Toyota RAV-4
  • Дизельных авто — Renault Duster
  • Авто с ГБО — снова Hyundai Tucson
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
