Какие авто украинцы покупали в августе: статистика рынка Сегодня 06:42 — Технологии&Авто

Какие авто украинцы покупали в августе: статистика рынка

В августе 2025 года автомобили с традиционными двигателями охватили около 49% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году их доля составила около 63%.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Самыми популярными остаются бензиновые модели — 32,3% продаж против 40,8% в августе 2024 года.

На втором месте — электромобили, их доля выросла с 14,3% до 27,9%.

Гибриды охватили 23,4% рынка (против 22,4% в прошлом году).

Дизельные авто утратили позиции: с 22,1% до 16,2%.

Автомобили с ГБО по-прежнему имеют менее 1% продаж.

Лидеры по сегментам

Среди бензиновых авто — Hyundai Tucson

Электромобилей — BYD Song Plus

Гибридов — Toyota RAV-4

Дизельных авто — Renault Duster

Авто с ГБО — снова Hyundai Tucson

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.