До конца 2026 года все дороги Украины должны покрыть 4G
Мобильные операторы должны покрыть международные и национальные дороги 4G связью до конца 2026 года.
Об этом сообщил первый вице-премьер — министр по цифровой трансформации Михаил Федоров по результатам встреч с крупнейшими телеком-операторами Украины — Kyivstar, lifecell и Vodafone.
В ходе обсуждения речь шла о развитии телеком-сетей, увеличении покрытия мобильным интернетом и улучшении качества мобильной связи. Несмотря на вызовы войны, операторы продолжают:
- строить новые вышки и расширять покрытие;
- привлекать инвестиции;
- поддерживать устойчивость сетей при отключении электроэнергии и восстанавливать их после обстрелов.
Согласно лицензиям, до конца 2026 года операторы должны обеспечить 4G покрытие всех международных и национальных дорог. В некоторых местах связи нет, в частности из-за задержек с оформлением аренды земли. Правительство планирует устранить бюрократические препятствия, чтобы ускорить процесс.
Также операторы ускорят инвестиции в собственные сети, в частности для улучшения покрытия железной дороги. Несколько проектов уже запущено.
Одна из ключевых целей — обеспечить 98% населения качественной мобильной связью до 2030 года.
Напомним, Кабинет Министров определил, что мобильная связь третьего поколения (3G) будет окончательно отключена 31 декабря 2030 года. Согласно постановлению правительства, частоты, используемые в настоящее время для технологии IMT-2000 (3G), планируют переориентировать под современные стандарты, в частности IMT-2020 (5G).
Правительство расширило список населенных пунктов, где пройдет пилотное внедрение мобильной связи 5G. После старта во Львове этой осенью технологию опробуют в Харькове и Бородянке в Киевской области.
