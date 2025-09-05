До конца 2026 года все дороги Украины должны покрыть 4G Сегодня 18:30 — Технологии&Авто

До конца 2026 года все дороги Украины должны покрыть 4G

Мобильные операторы должны покрыть международные и национальные дороги 4G связью до конца 2026 года.

Об этом сообщил первый вице-премьер — министр по цифровой трансформации Михаил Федоров по результатам встреч с крупнейшими телеком-операторами Украины — Kyivstar, lifecell и Vodafone.

В ходе обсуждения речь шла о развитии телеком-сетей, увеличении покрытия мобильным интернетом и улучшении качества мобильной связи. Несмотря на вызовы войны, операторы продолжают:

строить новые вышки и расширять покрытие;

привлекать инвестиции;

поддерживать устойчивость сетей при отключении электроэнергии и восстанавливать их после обстрелов.

Согласно лицензиям, до конца 2026 года операторы должны обеспечить 4G покрытие всех международных и национальных дорог. В некоторых местах связи нет, в частности из-за задержек с оформлением аренды земли. Правительство планирует устранить бюрократические препятствия, чтобы ускорить процесс.

Также операторы ускорят инвестиции в собственные сети, в частности для улучшения покрытия железной дороги. Несколько проектов уже запущено.

Одна из ключевых целей — обеспечить 98% населения качественной мобильной связью до 2030 года.

Напомним, Кабинет Министров определил , что мобильная связь третьего поколения (3G) будет окончательно отключена 31 декабря 2030 года. Согласно постановлению правительства, частоты, используемые в настоящее время для технологии IMT-2000 (3G), планируют переориентировать под современные стандарты, в частности IMT-2020 (5G).

Правительство расширило список населенных пунктов, где пройдет пилотное внедрение мобильной связи 5G. После старта во Львове этой осенью технологию опробуют в Харькове и Бородянке в Киевской области.

