Украинские мобильные операторы приступают к отключению 3G-сетей: как перейти на 4G — Finance.ua
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Украинские мобильные операторы приступают к отключению 3G-сетей: как перейти на 4G

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Украинские мобильные операторы приступают к отключению 3G-сетей: как перейти на 4G
Украинские мобильные операторы приступают к отключению 3G-сетей: как перейти на 4G
Украинские мобильные операторы начнут постепенно выключать свои 3G-сети уже в этом году, чтобы освободить частоты для 4G и обеспечить более быстрый и качественный мобильный интернет.
Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.
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В НКЭК заверили, что мобильные операторы обеспечат клиентов полной информацией об изменениях и выгодных условиях для перехода с 3G на 4G.
Абоненты будут получать предупреждение об отключении 3G в их регионе.

Что следует делать

Если телефон поддерживает 4G, вам не нужно ничего менять. Но если устройство не поддерживает 4G/LTE, может потребоваться приобрести более современную модель.
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Это позволит вам оставаться на связи и использовать мобильный интернет без ограничений.
В НКЭК заверили, что отключение 3G не повлияет на совершение звонков, отправку SMS или использование других базовых услуг.
В то же время для доступа к скоростному интернету рекомендуется перейти на 4G заранее, чтобы избежать возможных неудобств.

Как включить 4G на своем смартфоне

Владельцам телефонов на операционной системе Android:
  • откройте «Настройки»;
  • перейдите в «Соединение» или «Сеть»;
  • выберите «Мобильные сети»;
  • включите 4G или LTE.
Для смартфонов на iOS:
  • зайдите в «Настройки»;
  • откройте «Сотовые данные»;
  • включите «Сотовые данные», и устройство автоматически подключится к 4G.
Напомним, мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell выиграли лоты на приобретение лицензий для использования радиочастотного спектра в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц.
По материалам:
Finance.ua
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