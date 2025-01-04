Украинские мобильные операторы приступают к отключению 3G-сетей: как перейти на 4G — Finance.ua

Украинские мобильные операторы приступают к отключению 3G-сетей: как перейти на 4G Сегодня 14:25

Украинские мобильные операторы приступают к отключению 3G-сетей: как перейти на 4G

Украинские мобильные операторы начнут постепенно выключать свои 3G-сети уже в этом году, чтобы освободить частоты для 4G и обеспечить более быстрый и качественный мобильный интернет.

Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

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В НКЭК заверили, что мобильные операторы обеспечат клиентов полной информацией об изменениях и выгодных условиях для перехода с 3G на 4G.

Абоненты будут получать предупреждение об отключении 3G в их регионе.

Что следует делать

Если телефон поддерживает 4G, вам не нужно ничего менять. Но если устройство не поддерживает 4G/LTE, может потребоваться приобрести более современную модель.

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Это позволит вам оставаться на связи и использовать мобильный интернет без ограничений.

В НКЭК заверили, что отключение 3G не повлияет на совершение звонков, отправку SMS или использование других базовых услуг.

В то же время для доступа к скоростному интернету рекомендуется перейти на 4G заранее, чтобы избежать возможных неудобств.

Как включить 4G на своем смартфоне

Владельцам телефонов на операционной системе Android:

откройте «Настройки»;

перейдите в «Соединение» или «Сеть»;

выберите «Мобильные сети»;

включите 4G или LTE.

Для смартфонов на iOS:

зайдите в «Настройки»;

откройте «Сотовые данные»;

включите «Сотовые данные», и устройство автоматически подключится к 4G.

Напомним, мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell выиграли лоты на приобретение лицензий для использования радиочастотного спектра в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц.

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