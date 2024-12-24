Для украинцев возобновили услугу смены мобильного оператора с сохранением номера — Finance.ua

Для украинцев возобновили услугу смены мобильного оператора с сохранением номера Сегодня 18:30 — Личные финансы

Для украинцев возобновили услугу смены мобильного оператора с сохранением номера

С 23 декабря 2024 года услуга по смене оператора мобильной связи с сохранением номера возобновлена.

Об этом сообщает Национальная комиссия в сфере связи.

Мощности расширены, а база данных возобновила свою работу и работает в штатном режиме.

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По данным Украинского государственного центра радиосвязи (УГЦР), как администратора базы данных перенесенных номеров, по состоянию на 18:00 23 декабря 2024 года обработано 25 450 заявок о переносе номеров и перенесено 1849 номеров.

«Очереди при выполнении технологических процессов отсутствуют. Кто подал заявку и ожидает переноса своего номера, получит результат в ближайшее время», — говорится в сообщении.

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Напомним, 16 декабря телеком-регулятор зафиксировал 17 012 заявок на перенос номера, что почти в четыре раза превысило среднесуточную нагрузку на ЦБД за все время функционирования системы.

20 декабря была приостановлена ​​работа базы данных перенесенных номеров с целью расширения мощностей системы. Причиной стало увеличение почти в 3,5 раза количества заявок на перенос номера и, как следствие, возникновение очередей на уровне технологических процессов.

Економічна Правда По материалам:

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