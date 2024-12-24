Для украинцев возобновили услугу смены мобильного оператора с сохранением номера — Finance.ua

Для украинцев возобновили услугу смены мобильного оператора с сохранением номера
С 23 декабря 2024 года услуга по смене оператора мобильной связи с сохранением номера возобновлена.
Об этом сообщает Национальная комиссия в сфере связи.
Мощности расширены, а база данных возобновила свою работу и работает в штатном режиме.
По данным Украинского государственного центра радиосвязи (УГЦР), как администратора базы данных перенесенных номеров, по состоянию на 18:00 23 декабря 2024 года обработано 25 450 заявок о переносе номеров и перенесено 1849 номеров.
«Очереди при выполнении технологических процессов отсутствуют. Кто подал заявку и ожидает переноса своего номера, получит результат в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Напомним, 16 декабря телеком-регулятор зафиксировал 17 012 заявок на перенос номера, что почти в четыре раза превысило среднесуточную нагрузку на ЦБД за все время функционирования системы.
20 декабря была приостановлена работа базы данных перенесенных номеров с целью расширения мощностей системы. Причиной стало увеличение почти в 3,5 раза количества заявок на перенос номера и, как следствие, возникновение очередей на уровне технологических процессов.
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