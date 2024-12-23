Кибератака на госреестры повлияла на открытие банковских счетов и выдачу кредитов — Finance.ua

Кибератака на госреестры повлияла на открытие банковских счетов и выдачу кредитов Сегодня 11:03 — Финтех и Карты

Кибератака на госреестры повлияла на открытие банковских счетов и выдачу кредитов

Отсутствие доступа к отдельным государственным реестрам в результате российской кибератаки негативно влияет на способность банков открывать новые счета и выдавать кредиты.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«На работу Национального банка эта кибератака не повлияла. Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме. В то же время недоступность отдельных государственных реестров определенным образом влияет на работу банков, в частности, на открытие ими новых счетов и выдачу новых кредитов», — проинформировал регулятор.

Нацбанк напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения госреестры также были недоступны, в связи с чем центробанк предоставлял банковской системе разъяснения о порядке открытия счетов в таких условиях, руководствуясь которыми банковская система работала до середины июня 2022 года.

«Сейчас готовится аналогичное письмо для банковской системы», — анонсировал центробанк.

Справка Finance.ua:

19 декабря Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, которая обслуживает государственные реестры;

позже вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что рф провела кибератаку на государственные реестры, находящиеся в компетенции Минюста, с целью нарушения работы критической инфраструктуры, их работа временно остановлена. Она отметила, что время первоочередного восстановления ориентировочно составит до двух недель. По ее словам, в первую очередь будет восстановлен Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей и Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

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