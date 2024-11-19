Мобильные операторы купили дополнительные частоты — Finance.ua

Мобильные операторы купили дополнительные частоты Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Мобильные операторы купили дополнительные частоты

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell выиграли лоты на приобретение лицензий для использования радиочастотного спектра в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц.

Об этом стало известно из торгов «с голоса» Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).

Первый лот выиграл Vodafone в торгах на лицензии в полосах радиочастот 1945−1950/2135−2140 МГц по стартовой цене в 458,3 млн грн.

Второй лот выиграл lifecell с ценой 463 млн гривен в торгах на лицензии в полосах радиочастот 1935−1940/2125−2130 МГц при стартовых 458,3 млн грн.

Третий лот выиграл Киевстар с ценой 448,5 млн грн в торгах на лицензии в полосах радиочастот 1940−1945/2130−2135 МГц при стартовых 439,9 млн гривен.

Четвертый лот выиграл Киевстар с ценой 994,8 млн грн в торгах на лицензии в полосах радиочастот 2355−2395 МГц при стартовых 984,8 млн гривен.

Пятый лот выиграл Vodafone в торгах на лицензии в полосах радиочастот 2575−2610 МГц по стартовой цене 530 млн грн.

Срок действия лицензий составляет 15 лет.

В итоге государство получит за эти лицензии 2,89 млрд грн.

Однако пока речь идет только о выигрыше лотов. Операторы станут владельцами лицензий только после перечисления средств в казначейство. Для этого у них есть один месяц.

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Економічна Правда По материалам:

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