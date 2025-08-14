Кабмін назвав дату остаточного відключення 3G в Україні — Finance.ua
Кабмін назвав дату остаточного відключення 3G в Україні

Казна та Політика
Кабінет Міністрів визначив, що мобільний зв’язок третього покоління (3G) буде остаточно відключено 31 грудня 2030 року.
Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на постанову уряду, яка є в розпорядженні редакції.
Згідно з постановою уряду, частоти, що нині використовуються для технології IMT-2000 (3G), планують переорієнтувати під сучасні стандарти, зокрема IMT-2020 (5G). Це має забезпечити швидший обмін даними, ефективніше використання радіочастот та зниження витрат на передачу трафіку.

План модернізації мереж

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що визначення конкретного строку вимкнення 3G допоможе операторам планувати модернізацію мереж, уникати технологічного відставання та поступово переводити абонентів на нові стандарти зв’язку.
Оператори вже почали поетапне відключення 3G на початку 2025 року у окремих населених пунктах і регіонах.

Поступове відключення та повідомлення абонентів

Як уточнили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), вимкнення мереж 3G відбуватиметься поступово, а всі користувачі отримають попередні повідомлення про зміни.
Для власників кнопкових телефонів, що працюють у мережах 2G, нічого не зміниться, дзвінки та SMS залишаться доступними. Якщо у певній місцевості наразі є тільки 3G, його замінять на новіший стандарт, і мережу не вимикатимуть, поки там не з’явиться 4G.
Користувачі SIM-карт, які не підтримують 4G, зможуть безкоштовно замінити їх у центрах обслуговування свого оператора, при цьому зберігається номер телефону.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон для пришвидшення будівництва мереж мобільного звʼязку. Закон встановлює:
  • механізм відчуження земель для стратегічних цілей;
  • порядок компенсації власникам за вилучене майно;
  • можливість розміщення підприємств критичної інфраструктури та індустріальних парків.
За матеріалами:
Економічна Правда
Payment systems