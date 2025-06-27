Ніяких спам-дзвінків: мобільні оператори блокуватимуть нав’язливу рекламу та шахрайство — Finance.ua
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Ніяких спам-дзвінків: мобільні оператори блокуватимуть нав’язливу рекламу та шахрайство

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Ніяких спам-дзвінків: мобільні оператори блокуватимуть нав’язливу рекламу та шахрайство
Ніяких спам-дзвінків: мобільні оператори блокуватимуть нав’язливу рекламу та шахрайство
Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки.
Про це повдіомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання.

Як це працюватиме

Компанії, які планують дзвонити клієнтам, повинні укласти договір з оператором і використовувати тільки зазначені в ньому номери. Натомість оператори мають право блокувати номери, з яких масово надходять дзвінки без згоди абонента.
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Якщо ви отримаєте спам-виклик — зможете повідомити про це свого оператора, і номер спамера заблокують. Також постачальники зв’язку отримали інструменти для обмеження підозрілих викликів — ще до того, як вони потрапляють до вас.

Що ще зміниться

Також змінюються інші важливі правила:
  • В особистому кабінеті користувача можна буде не лише переглянути всі свої витрати, а й вимкнути контент-послуги самостійно, без запиту до оператора.
  • Подвійна згода = захист від випадкових витрат. Жодна платна контент-послуга не активуватиметься без вашого підтвердження. Платитимете тільки за те, що замовили.
  • Захист від боргів — установлено граничні ліміти на «мінус». Великі неочікувані борги залишаться в минулому.
  • Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду.
Ніяких спам-дзвінків: мобільні оператори блокуватимуть нав’язливу рекламу та шахрайство
Крім того, розширюється підтримка для українців у зоні бойових дій:
  • SIM-картки не блокуватимуть за несплату;
  • під час першого входу в мережу надаватиметься безоплатний пакет зв’язку.
Нагадаємо, днями українські і європейські оператори мобільного зв’язку домовилися не піднімати тарифи в роумінгу до кінця року.
Ще на початку 2025 року стало відомо, що на українців чекає суттєве підвищення цін на мобільний зв’язок. За оцінками експертів, тарифи зростатимуть майже наполовину — до 50%. За посиланням ми зібрали основну інформацію про оновлення кожного оператору та їхніх тарифів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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