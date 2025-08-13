Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей

Технологии&Авто
18
Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей
Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей
Ford отзывает более 103 000 пикапов F-150 в США из-за проблемы с болтами оси, которые могут сломаться и привести к качению автомобиля или потере мощности привода.
Об этом сообщила во вторник Национальная администрация безопасности дорожного движения США, передает Reuters.
Проблема с болтом оси может повредить компоненты, которые передают мощность от оси к колесам и помогают им вращаться.
Это может привести к качению автомобиля, когда он стоит на парковке без включенного стояночного тормоза, или к потере мощности привода, что увеличивает риск аварии, сообщило американское управление по безопасности автомобилей.
В сообщении говорится, что дилеры бесплатно заменят узлы задней оси.
Отзыв касается моделей Ford F-150 2023−2025 годов выпуска. NHTSA оценивает, что дефект есть примерно в 1% автомобилей.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems