Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей — Finance.ua

Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей
Ford отзывает более 103 000 пикапов F-150 в США из-за проблемы с болтами оси, которые могут сломаться и привести к качению автомобиля или потере мощности привода.
Об этом сообщила во вторник Национальная администрация безопасности дорожного движения США, передает Reuters.
Проблема с болтом оси может повредить компоненты, которые передают мощность от оси к колесам и помогают им вращаться.
Это может привести к качению автомобиля, когда он стоит на парковке без включенного стояночного тормоза, или к потере мощности привода, что увеличивает риск аварии, сообщило американское управление по безопасности автомобилей.
В сообщении говорится, что дилеры бесплатно заменят узлы задней оси.
Отзыв касается моделей Ford F-150 2023−2025 годов выпуска. NHTSA оценивает, что дефект есть примерно в 1% автомобилей.
