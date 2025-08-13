Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей — Finance.ua

Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Ford отзывает более 100 тысяч автомобилей

Ford отзывает более 103 000 пикапов F-150 в США из-за проблемы с болтами оси, которые могут сломаться и привести к качению автомобиля или потере мощности привода.

Об этом сообщила во вторник Национальная администрация безопасности дорожного движения США, передает Reuters

Проблема с болтом оси может повредить компоненты, которые передают мощность от оси к колесам и помогают им вращаться.

Это может привести к качению автомобиля, когда он стоит на парковке без включенного стояночного тормоза, или к потере мощности привода, что увеличивает риск аварии, сообщило американское управление по безопасности автомобилей.

В сообщении говорится, что дилеры бесплатно заменят узлы задней оси.

Отзыв касается моделей Ford F-150 2023−2025 годов выпуска. NHTSA оценивает, что дефект есть примерно в 1% автомобилей.

По материалам:

